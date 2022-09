Gujarat Election 2022: चुनाव लड़ने के लिए आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को देना होगा तीन बार विज्ञापन: सीईसी राजीव कुमार

नई दिल्ली: गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को चुनने पर राजनीतिक दलों को औचित्य देना होगा। ऐसे उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में तीन बार विज्ञापन देना होगा ताकि नागरिक सूचित निर्णय ले सकें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि गुजरात में करीब 4.83 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। 182 विधानसभा क्षेत्रों में 51,782 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे।

मुख्य चुनाव आयुक्त इस साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। हालांकि अभी गुजरात चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन चुनाव नवंबर के मध्य के बाद दो चरणों में हो सकते हैं। गुजरात के साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव होना है। गुजरात में दो चरणों में चुनाव करवाया जा सकता है।

