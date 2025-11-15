गुजरात ATS की बड़ी कार्रवाई, पंजाब से ग्रेनेड और हथियारों की तस्करी के आरोप में शख्स गिरफ्तार

November 15, 2025

Gujarat ATS: एटीएस ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में बताया कि गुरप्रीत सिंह उर्फ ​​गोपी बिल्ला को पंजाब पुलिस द्वारा साझा की गई एक विशिष्ट सूचना के आधार पर पंचमहल जिले के हलोल कस्बे से पकड़ा गया।

Gujarat ATS:  गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने पंजाब पुलिस द्वारा वांछित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो देश में ग्रेनेड हमले करने के मकसद से पाकिस्तान स्थित आतंकवादी नेटवर्क के इशारे पर काम कर रहे एक गिरोह के लिए हथियारों की तस्करी करने में कथित रूप से शामिल था। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। एटीएस ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में बताया कि गुरप्रीत सिंह उर्फ ​​गोपी बिल्ला को पंजाब पुलिस द्वारा साझा की गई एक विशिष्ट सूचना के आधार पर पंचमहल जिले के हलोल कस्बे से पकड़ा गया।

विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘उसे पंजाब पुलिस को सौंप दिया जाएगा। पंजाब के गुरदासपुर जिले में पुलिस ने ग्रेनेड की तस्करी एवं विस्फोट करने तथा सीमा पार सक्रिय आतंकवादी नेटवर्क की मदद करने के संबंध में कुछ व्यक्तियों के खिलाफ हाल में मामला दर्ज किया था।’’

इसमें कहा गया, ‘‘प्रारंभिक जांच से पता चला है कि मामले के मुख्य आरोपी मनु अगवान और मनिंदर बिल्ला (जो वर्तमान में मलेशिया में हैं) पाकिस्तान की आईएसआई (इंटर सर्विस इंटेलीजेंस) के संचालकों के इशारे पर पंजाब में आतंकवादियों की भर्ती कर रहे थे ताकि पंजाब और अन्य राज्यों के घनी आबादी वाले इलाकों में ग्रेनेड हमले करके आतंक फैलाया जा सके।’’

विज्ञप्ति में कहा गया है कि हाल में गिरफ्तार किए गए दो अन्य आरोपियों से पूछताछ के दौरान पंजाब पुलिस को आतंकवादी हमलों की साजिश के तहत दो ग्रेनेड और दो पिस्तौल की तस्करी में सिंह की भूमिका के बारे में पता चला।

इसमें कहा गया, ‘‘पंजाब पुलिस द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर एटीएस टीम हलोल पहुंची। उसे पता चला कि सिंह एक कारखाने में मजदूर के रूप में काम करने लगा है। उसे एक होटल से पकड़ा गया और आगे की पूछताछ के लिए यहां लाया गया। सिंह ने ग्रेनेड हमले की साजिश में अपनी भूमिका स्वीकार की।’’ 

