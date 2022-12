Gujarat assembly polls: ‘आप’ गुजरात इकाई प्रमुख इटालिया हार की कगार पर, भाजपा के मोरडिया 96469 मतों के साथ आगे

Highlights कतारगाम सीट पर ‘आप’ की गुजरात इकाई के प्रमुख गोपाल इटालिया हार की कगार पर हैं। भाजपा के विनोदभाई अमरशीभाई मोरडिया 96,469 मतों के साथ दूसरी बार विधायक बनने की ओर अग्रसर है। तीन सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने बढ़त हासिल कर रखी है।

Gujarat assembly polls: गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) रिकार्ड जीत की ओर बढ़ती दिख रही है। पांचवें दौर की मतगणना के बाद वह विधानसभा की 182 सीटों में से 155 पर बढ़त हासिल कर चुकी है।

निर्वाचन आयोग के मुताबिक कांग्रेस 18 सीटों के साथ दूसरे और आम आदमी पार्टी छह सीटों के साथ तीसरे स्थान पर है। कतारगाम सीट पर ‘आप’ की गुजरात इकाई के प्रमुख गोपाल इटालिया हार की कगार पर हैं। भाजपा के विनोदभाई अमरशीभाई मोरडिया 96,469 मतों के साथ दूसरी बार विधायक बनने की ओर अग्रसर है।

Gujarat assembly polls: AAP's Gujarat chief Gopal Italia losing in Katargam; BJP';s Vinod Moradiya heading for second term