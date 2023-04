गुजरातः सूरत में आम आदमी पार्टी के 6 पार्षद भाजपा में हुए शामिल, इस्तीफे में कही ये बात

Highlights भाजपा ने कहा कि वे जानते हैं कि उन्होंने पार्टी में शामिल होकर सही फैसला लिया है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा- वे सूरत शहर के विकास के लिए भाजपा में शामिल हुए हैं।

अहमदाबादः सूरत नगर निगम (एसएमसी) के छह AAP पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और शुक्रवार देर रात गांधीनगर में पार्टी के मुख्यालय श्री कमलम में गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और शिक्षा मंत्री प्रफुल पनसेरिया की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए। पार्षदों ने अपने इस्तीफा पत्रों में पार्षदों ने कहा कि उन्होंने आप को स्वेच्छा से छोड़ दिया है और किसी ने भी उन्हें लालच या दबाव नहीं डाला है।

छह पार्षदों में अशोक धामी (आवास परियोजना), किरण खोखनी (समाज कल्याण और मनोरंजन सांस्कृतिक समिति), घनश्याम मकवाना (प्रकाश और अग्नि समिति), पटेल निराली (स्वास्थ्य समिति), धर्मेंद्र वावलिया (परिवहन गतिशीलता समिति) और अधिवक्ता स्वाति कायदा (विधि समिति) शामिल हैं। । धामी, खोखनी और निराली वार्ड नंबर 5 के हैं, मकवाना और वावलिया वार्ड नंबर 4 के हैं, और कायदा वार्ड नंबर 17 के हैं।

