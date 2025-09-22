GST New Rates: क्या नई जीएसटी दरों से पेट्रोल-डीजल और शराब हुई सस्ती? जानें यहां

GST New Rates: भारत में आज (22 सिंतबर) से नई जीएसटी दरों को लागू कर दिया गया है। इस बार वित्त मंत्रालय ने जीएसटी में कटौती की है जिससे आम जनता को लाभ मिलने का दावा किया गया है। रोजाना के सामान, दूध, दवा आदि पर जीएसटी कम होने से ये उत्पाद सस्ते मिल रहे हैं। हालांकि, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन के दाम घटे या बढ़े इस पर लोगों का संशय जारी है।

आज से, पहले के चार जीएसटी स्लैब की बजाय केवल दो जीएसटी स्लैब - 5% और 18% - रह जाएँगे। 12% जीएसटी स्लैब के तहत आने वाली लगभग 99 प्रतिशत वस्तुएँ 5% कर स्लैब में आ गई हैं। इस बदलाव का मतलब यह भी है कि 28% कर स्लैब के तहत आने वाली 90 प्रतिशत वस्तुएँ 18% कर स्लैब में आ रही हैं।

सरकार ने तंबाकू, सिगरेट, लग्जरी कारों और कुछ अन्य वस्तुओं के लिए एक अलग 40% जीएसटी स्लैब की भी घोषणा की है।

क्या पेट्रोल, डीजल की कीमतें सस्ती होंगी?

पेट्रोल और डीज़ल वर्तमान में जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं। इसलिए, पेट्रोल और डीज़ल पर जीएसटी दर सुधारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भारत में, बिना कर के पेट्रोल की कीमत या वास्तविक पेट्रोल की कीमत उसके खुदरा मूल्य से अपेक्षाकृत कम होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेट्रोल और डीज़ल पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कर लगाती हैं। इसलिए, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती हैं, जो इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार ईंधन की कीमतों पर कितना कर लगाती है। खुदरा मूल्य उन अतिरिक्त राशियों, डीलर को दिए जाने वाले कमीशन और माल ढुलाई लागत आदि का प्रतिबिंब होता है।

पेट्रोल और डीज़ल पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के करों में केंद्र का उत्पाद शुल्क और राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला मूल्य वर्धित कर (वैट) शामिल हैं। सभी राज्यों में उत्पाद शुल्क एक समान है, जबकि वैट राज्य दर राज्य बदलता रहता है, जिससे कुछ राज्यों में पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं और कुछ राज्यों में कम।

केंद्र सरकार पेट्रोल और डीज़ल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है, लेकिन राज्यों ने इस पर रोक लगा दी है, क्योंकि वे जीएसटी के दायरे में आने वाली वस्तुओं पर कर लगाने की स्वायत्तता पहले ही खो चुके हैं। केंद्र और राज्यों ने पेट्रोल और डीज़ल पर जीएसटी न लगाने के अपने फैसले को यह कहकर उचित ठहराया है कि ये कर कई सामाजिक कार्यक्रमों के लिए धन जुटाने में मदद करते हैं।

क्या शराब की कीमतें सस्ती हो रही हैं?

पेट्रोल और डीज़ल की तरह, शराब की कीमतों पर भी आज से लागू होने वाले जीएसटी सुधारों का कोई असर नहीं पड़ेगा।

मादक पेय पदार्थों पर कर लगाने का अधिकार राज्यों के पास है, जो इन पेय पदार्थों पर वैट लगाते हैं।

राज्य अपने राजस्व का एक बड़ा हिस्सा शराब से कमाते हैं, इसलिए इसे जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया है। अगर राज्य सरकारें किसी भी समय वैट कम करने का फैसला करती हैं, तो शराब की कीमतें कम हो जाती हैं। पेट्रोल और डीज़ल की तरह, शराब के कर घटक में उत्पाद शुल्क और वैट शामिल हैं। ये दोनों शुल्क राज्य द्वारा वसूले जाते हैं।

