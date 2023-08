Gruha Lakshmi Yojana 2023: एपीएल, बीपीएल कार्ड धारक परिवारों की 1.1 करोड़ महिला मुखिया को 2000 रुपये की मासिक सहायता, कर्नाटक में ‘गृह लक्ष्मी’ योजना शुरू, देखें वीडियो

Highlights लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से राशि हस्तांतरित की। एम. खड़गे की मौजूदगी में इस योजना की शुरुआत की गई। करोड़ों महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में 2000 रुपए मिले।

बेंगलुरुः कर्नाटक में कांग्रेस सरकार एक और प्रमुख चुनावी वादा पूरा किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के मैसूर में राज्य सरकार के कार्यक्रम में शामिल हुए। कर्नाटक सरकार ने मौजूदगी में गृह लक्ष्मी योजना लॉन्च की।

कर्नाटक सरकार ने एपीएल, बीपीएल कार्ड धारक परिवारों की 1.1 करोड़ महिला मुखिया को 2,000 रुपये की मासिक सहायता देने के लिए ‘गृह लक्ष्मी’ योजना शुरू की। मैसुरु में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शुरुआत की। खड़गे की मौजूदगी में इस योजना की शुरुआत की गई।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गृह लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से राशि हस्तांतरित की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक कार्यक्रम में कहा कि इन दिनों एक ‘फैशन’ है कि दिल्ली में सरकार केवल अरबपतियों के लिए काम करती है। हम अपने वादों पर कायम हैं।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक से पांच वादे किए थे। हमने कहा था कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता जब कुछ कहते हैं तो वो करते हैं। आज जब हमने टैबलेट पर क्लिक किया तो करोड़ों महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में 2000 रुपए मिले।"

VIDEO | "Before the (Assembly) elections, Congress made five promises to Karnataka and we had said that we do what we say. Today, as we pressed the button on the tablet, then crores of women received Rs 2,000 each in their bank accounts," says Congress leader Rahul Gandhi at the… pic.twitter.com/jXvNU3N3pu