ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 के वृद्धाश्रम में भीषण आग, 86 वर्षीय कंचन अरोड़ा और 92 साल की कमल की मौत, 13 लोगों को निकाला, नोटिस जारी

नई दिल्लीः नए साल के मौके पर दिल्ली में हादसा हो गया। दक्षिण दिल्ली पुलिस उपायुक्त चंदन चौधरी ने कहा कि इस घटना में 2 महिला की मृत्यु हुई है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। 13 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है जिसमें से एक की हालत गंभीर है जिसे मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

चंदन चौधरी ने कहा कि जितने लोगों को बचाया गया है उनमें वरिष्ठ नागरिक हैं और उनके अटेंडेंट भी हैं। ग्रेटर कैलाश II के ई ब्लॉक में स्थित सीनियर सिटीजन केयर होम में आग लग गई। मौके पर दमकल अधिकारी व पुलिस मौजूद हैं। घटना 2 लोगों की मौत हो गई और 13 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। आग पर काबू पा लिया गया है।

DCW Chairperson Swati Maliwal issues notice to Delhi Police in connection with the death of two elderly women in a fire incident in Greater Kailash area of Delhi.