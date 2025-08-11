भारत के खिलाफ असीम मुनीर की परमाणु बम की धमकी पर सरकार ने दिया करारा जवाब, कहा- 'जब भी अमेरिका पाकिस्तानी सेना...'
By रुस्तम राणा | Updated: August 11, 2025 15:01 IST2025-08-11T15:01:15+5:302025-08-11T15:01:15+5:30
सूत्रों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि असीम मुनीर की अमेरिकी धरती से परमाणु धमकी से पता चलता है कि पाकिस्तान ऐसे हथियारों के मामले में एक "गैर-ज़िम्मेदार" देश है।
नई दिल्ली: भारत के खिलाफ परमाणु बम की धमकी पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की आलोचना करते हुए, सरकारी सूत्रों ने कहा, "पाकिस्तान में परमाणु हथियारों के गैर-सरकारी तत्वों के हाथों में पड़ने का वास्तविक खतरा है।" सूत्रों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि असीम मुनीर की अमेरिकी धरती से परमाणु धमकी से पता चलता है कि पाकिस्तान ऐसे हथियारों के मामले में एक "गैर-ज़िम्मेदार" देश है।
उन्होंने आगे कहा कि उनका बयान "एक चलन का हिस्सा है। जब भी अमेरिका पाकिस्तानी सेना का समर्थन करता है, तो वे हमेशा अपना असली रूप दिखाते हैं।" उन्होंने कहा, "यह इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है और उनकी सेना ही देश को नियंत्रित करती है।"
असीम मुनीर ने क्या कहा था?
यह टिप्पणी पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख, फील्ड मार्शल असीम मुनीर के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भविष्य में भारत के साथ उनके देश को अस्तित्व का खतरा हुआ, तो इस्लामाबाद अपने साथ "आधी दुनिया" को भी तबाह कर देगा। मीडिया रिपोर्टों में उनके हवाले से कहा गया है, "हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं, तो हम अपने साथ आधी दुनिया को भी तबाह कर देंगे।"
उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारत सिंधु नदी पर बांध निर्माण कार्य जारी रखता है, तो इस्लामाबाद "हर कीमत पर" अपने जल अधिकारों की रक्षा करेगा। द डॉन में आज प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, मुनीर ने फ्लोरिडा के टैम्पा में पाकिस्तानी-अमेरिकी समुदाय के सदस्यों से कहा, "हम भारत द्वारा बांध बनाने का इंतज़ार करेंगे, और जब वे ऐसा करेंगे, तो हम उसे नष्ट कर देंगे।"
सूत्र ने कहा, "अमेरिका के स्वागत और स्वागत से उत्साहित होकर, अगला कदम संभवतः पाकिस्तान में एक मौन या खुला तख्तापलट हो सकता है ताकि फील्ड मार्शल राष्ट्रपति बन जाएँ।" असीम मुनीर रविवार को फ्लोरिडा के टैम्पा में बोल रहे थे। मुनीर की परमाणु धमकी उस दिन आई जब दुनिया 1945 में नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने की 80वीं वर्षगांठ मना रही थी।
असीम मुनीर की अमेरिका यात्रा
मुनीर की दो महीनों में यह दूसरी अमेरिका यात्रा थी। मुनीर ने हाल ही में सप्ताहांत में दो अमेरिकी शहरों का दौरा किया और दो महीने से भी कम समय में अमेरिका की अपनी दूसरी हाई-प्रोफाइल यात्रा पूरी करने के बाद रविवार को ब्रुसेल्स के लिए उड़ान भरी। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, अपनी पिछली यात्रा की तरह, उन्होंने मेजबान देश के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व से मुलाकात की।
टाम्पा में, पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सेंटकॉम कमांड परिवर्तन समारोह में भाग लिया। इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के अनुसार, उनके कार्यक्रमों में सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल ई. कुरिल्ला का सेवानिवृत्ति समारोह और कमांड परिवर्तन समारोह शामिल था, जहाँ एडमिरल ब्रैड कूपर ने कार्यभार संभाला।
समारोह के इतर, फील्ड मार्शल मुनीर ने अमेरिकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन और अन्य मित्र देशों के रक्षा प्रमुखों से मुलाकात की। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने जनरल केन को पाकिस्तान आने का निमंत्रण दिया और एक प्रमुख क्षेत्रीय सुरक्षा हितधारक के रूप में इस्लामाबाद की भूमिका की पुष्टि की।