'वह चोर, भगोड़ा.. अगर चिट्ठा खोला तो.', गोविंदानंद सरस्वती का शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप

नई दिल्ली: ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर गोविंदानंद सरस्वती जी महाराज ने आरोप लगाते हुए बयान ऐसे समय में दिया है, जब शंकराचार्य ने कहा था कि केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब हुआ है। हालांकि, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ अविमुक्तेश्वरानंद ने ये महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद कहा था, जो भी विश्वासघात करता है, वो हिंदू नहीं हो सकता। अब ऐसे में गोविंदानंद का बयान आया, जो शंकराचार्य पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं।

कहा कि इन्हें वाराणसीकोर्ट द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। इसके साथ शंकराचार्य पर कोर्ट के फैसले को लेकर कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भगोड़ा है, कोर्ट ने भी उनके लिए यह बात कही है। वह ऐसा चोर है, मध्य प्रदेश के आश्रम में भाग रहे थे। और तो और कानूनी अधिकारों के लिए ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। उन्होंने कहा कि हमें तो किसी भी हालत में न्याय चाहिए।

