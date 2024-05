रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी पिता को आवंटित किराया-मुक्त आवास में रहने वाला सरकारी कर्मचारी बेटा नहीं कर सकता HRA पर दावा: सुप्रीम कोर्ट

May 11, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि एक सरकारी कर्मचारी, जो अपने पिता (एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी) को आवंटित किराया-मुक्त आवास में रह रहा है, किसी भी मकान किराया भत्ते (एचआरए) का दावा करने का हकदार नहीं है।

