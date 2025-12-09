इंडिगो पर सरकार का एक्शन, उड़ानों में कटौती की योजना; दूसरी एयरलाइंस को मिलेगा मौका

IndiGo Crisis: इंडिगो की उड़ानों में लगातार विलंब को देखते हुए केंद्र सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वह एयरलाइन द्वारा बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिल किए जाने के बाद इंडिगो के पहले से अप्रूव्ड विंटर फ्लाइट शेड्यूल में कटौती करने की योजना बना रही है, जिससे पिछले हफ्ते पूरे भारत के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर अफरा-तफरी मच गई थी।

यह भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल फेलियर और बड़े व्यवधानों के जवाब में किया गया है। केंद्र सरकार ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय फिलहाल इंडिगो के उन विभिन्न रूट्स पर विचार कर रहा है जिनमें कटौती करने की ज़रूरत है। यह वर्तमान में 2,200 फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही है। इन कम किए गए रूट्स को दूसरे ऑपरेटर्स को अलॉट करने का इरादा है।

इंडिगो के पास सबसे बड़ा फ्लीट है और घरेलू मार्केट शेयर का 70 प्रतिशत हिस्सा है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने सोमवार (8 दिसंबर) देर रात सभी विभागों और अधिकारियों के साथ एक डिटेल रिव्यू मीटिंग की, जिसके बाद एयरलाइन के बारे में पूरे दिन स्टॉक टेकिंग की गई।

हालांकि, मंगलवार को, इंडिगो फ्लाइट संकट की जांच के हिस्से के रूप में, मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी देश भर के एयरपोर्ट्स का दौरा करेंगे ताकि 'ग्राउंड ज़ीरो' पर स्थिति का आकलन किया जा सके। साथ ही, न केवल इंडिगो बल्कि सभी अन्य एयरलाइंस की भी एक पूरी रिव्यू मीटिंग शेड्यूल की गई है ताकि एविएशन इंडस्ट्री में ओवरऑल ऑपरेशनल तैयारी सुनिश्चित की जा सके। जानकारी के अनुसार, सरकारी अधिकारी और DGCA सुबह करीब 11 बजे एल्बर्स से मिलकर एयरलाइन की हालिया ऑपरेशनल फेलियर की समीक्षा करेंगे।

क्या है एविएशन का मतलब?

एविएशन इंडस्ट्री आमतौर पर दो शेड्यूल के तहत काम करती है: गर्मी और सर्दी।

मौजूदा विंटर शेड्यूल के लिए, एविएशन ने पहले इंडिगो को उसके बड़े फ्लीट और 70 प्रतिशत मार्केट प्रभुत्व को देखते हुए बड़ी संख्या में फ्लाइट्स दी थीं। हालांकि, बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल व्यवधानों के मद्देनज़र, यह तय किया गया है कि इंडिगो को पहले दिए गए अतिरिक्त रूट्स में कटौती की जाएगी।

इसका मतलब है कि सरकार कल सभी संबंधित विभागों और ऑपरेटर्स के साथ व्यापक रिव्यू मीटिंग के बाद इन नए उपलब्ध रूट्स को प्रतिस्पर्धी एयरलाइंस को फिर से अलॉट करने की प्रक्रिया शुरू करेगी।

सोमवार (8 दिसंबर) को, इंडिगो ने CEO पीटर एल्बर्स को जारी किए गए शो-कॉज़ नोटिस का जवाब दिया और कहा कि वह पिछले हफ्ते देश भर में फ्लाइट में हुई गड़बड़ियों के लिए "बहुत माफी चाहता है", यह ज़ोर देते हुए कि यह संकट कई ऑपरेशनल चुनौतियों के "दुर्भाग्यपूर्ण और अप्रत्याशित संयोग" के कारण हुआ।

यह नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को एयरलाइन का औपचारिक जवाब था। कंपनी ने कहा कि वह इस गड़बड़ी के लिए "बहुत दुखी" है, लेकिन उसने तर्क दिया कि उसके ऑपरेशन के बड़े पैमाने को देखते हुए तुरंत "सही कारण पता लगाना" असल में संभव नहीं था। उसने बताया कि DGCA की गाइडलाइंस ऐसे नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय देती हैं, और कहा कि उसे पूरी तरह से रूट-कॉज एनालिसिस पूरा करने के लिए और समय चाहिए। उसने भरोसा दिलाया कि पूरा होने पर पूरी रिपोर्ट जमा कर दी जाएगी।

हालांकि, राज्यसभा में संसद को दिए अपने जवाब में राम मोहन नायडू ने कहा कि इस बड़े संकट की जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी ऑपरेशनल विफलता इंडिगो की "रोस्टरिंग समस्याओं" के कारण हुई, और भरोसा दिलाया कि इस मामले की जांच एविएशन सेक्टर में सभी के लिए एक मिसाल कायम करेगी।

