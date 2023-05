इस साल जनवरी से अप्रैल में पिछले 7 वर्षों के मुकाबले सबसे बेहतर दर्ज की गई दिल्ली की वायु गुणवत्ता: CAQM

By मनाली रस्तोगी | Published: May 1, 2023 10:42 AM

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच गत सात साल के समान अवधि के मुकाबले सबसे बेहतर दर्ज की गई।

(फाइल फोटो)

