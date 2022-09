Goa: गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका, 11 में से 8 विधायक बीजेपी में होंगे शामिल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष  ने दी जानकारी

Highlights गोवा में कांग्रेस के 11 विधायक हैं। प्रमोद सावंत ने दूसरी बार सरकार बनाई है। साल 2019 में भी इसी प्रकार कांग्रेस के 10 विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे।

पणजीः गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख सदानंद शेत तनावड़े ने कहा कि गोवा में कांग्रेस के आठ विधायक भाजपा में शामिल होंगे। गोवा में कांग्रेस के 11 विधायक हैं। गोवा में फरवरी 2022 में चुनाव हुआ था। बीजेपी गठबंधन ने 25 सीट पर कब्जा किया था।

साल 2019 में भी इसी प्रकार कांग्रेस के 10 विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। मार्च में सरकार गठन के बाद यह दूसरा मौका है, जब कांग्रेस में बगावत हो गई है। जुलाई में 11 विधायक में से 5 ने विद्रोह किया था। हालांकि कांग्रेस ने उस रोक दिया था।

