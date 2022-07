Video: सीएम बनने के बाद एकनाथ शिंदे देर रात वापस लौटे गोवा होटल, बागी नेताओं समेत गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने ऐसे किया वेलकम

Highlights सीएम बनने के बाद एकनाथ शिंदे शुक्रवार देर रात गोवा के होटल में वापस लौट गए थे। एकनाथ शिंदे के होटल आने पर उनका भव्य स्वागत हुआ है। इस दौरान वहां होटल पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी मौजूद थे।

Maharashtra News: शिवसेना के बागी नेता के लीडर और महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे का गोवा में बागी नेताओं द्वारा भव्य स्वागत हुआ है। शिंदे ने शुक्रवार को सीएम पद की शपथ ग्रहण के पास वे देर रात गोवा वापस बागी नेताओं के पास चले गए थे। इस दौरान वहां उनके स्वागत में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी मौजूद थे।

गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के साथ वहां पहले से मौजूद शिवसेना के बागी नेताओं ने भी शिंदे को बधाई दी और उन्हें फूल भेट किया।

जब शुक्रवार देर रात महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे गोवा के उस होटल में वापस पहुंचे जहां पर उनके साथ शिवसेना के अन्य बागी नेता वहां ठहरे हुए थे, तब उन लोगों ने सीएम एकनाथ शिंदे का भव्य तरीके से स्वागत किया और गुलदस्ता भी भेट किया। इस दौरान उन लोगों ने सीएम एकनाथ शिंदे के समर्थन में नारे भी लगाए है।

#WATCH | Goa CM Pramod Sawant and Eknath Shinde-faction MLAs accorded a warm welcome to Maharashtra CM Eknath Shinde as he reached the hotel, late last night pic.twitter.com/EltXkvI5W4