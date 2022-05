'मुझे मौका दीजिए, मैं हरियाणा के सभी विद्यालयों को सुधार दूंगा' कुरुक्षेत्र में केजरीवाल ने जनता से की अपील

Highlights केजरीवाल ने अपने दिल्ली मॉडल का जिक्र करते हुए जनता से मांगा मौका राज्य के सत्ताधारी पार्टी से पूछा - खट्टर साहब ने हरियाणा में कितनी नौकरियां दी? अपने संबोधन में केजरीवाल ने खुद को बताया सीधा साधा छोरा

कुरुक्षेत्र:हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को एक जनसभा की। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में हरियाणा जनता से कहा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं हरियाणा के सभी विद्यालयों को सुधार दूंगा। दिल्ली के स्कूल इसके सबूत हैं।

उन्होंने कहा, हरियाणा में भी गरीब लोगों के बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। केजरीवाल ने कहा- उनकी सरकार ने बीते सात बरस में दिल्ली के निजी विद्यालयों की फीस को नहीं बढ़ने दिया है।

आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं जिनका भविष्य पहले अंधकार में था। ऐसे ही हरियाणा में लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में है। एक मौका दे दीजिए हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों को बदल कर दिखा दूंगा।

Kurukshetra Haryana | Give me a chance, I will improve all schools of Haryana. Delhi govt schools are proof. Children of poor will also become engineers & doctors. We didn't allow private schools of Delhi to increase their fee in past 7 years: Delhi CM Arvind Kejriwal, AAP leader pic.twitter.com/8A06a1qbJZ