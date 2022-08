गुलाम नबी आजाद को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, इस्तीफे पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे

Highlights आजाद के इस्तीफा पत्र को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी पर हमले का किया बचाव खड़गे ने कहा- राहुल गांधी पर हमला सही नहीं है क्योंकि आप (गुलाम नबी आजाद) उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने कहा मैं दुखी हूं उन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए

नई दिल्ली:कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे को लेकर यह कहा है कि उन्हें अपने फैसले पर विचार करना चाहिए। शुक्रवार को कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफा-पत्र में सीधे-सीधे जो पार्टी की वर्तमान स्थिति है उसके लिए सीधे राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। इस पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा राहुल गांधी पर हमला सही नहीं है क्योंकि आप (गुलाम नबी आजाद) उस परिवार के सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं।

खड़गे ने कहा कि सोनिया गांधी ने हमेशा आपसे सलाह ली है। आप सीडब्ल्यूसी की बैठकों और कोर कमेटी की बैठकों का हिस्सा थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर नेता ने कहा, जब आप स्वयं हर चीज का हिस्सा बनकर निर्णय लेते हैं, यह कहते हुए कि पार्टी अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है, यह सही नहीं है। यह उन्हें शोभा नहीं देता। यह उनके लिए एक नुकसान होगा क्योंकि आरएसएस के खिलाफ हमारी लड़ाई में वह हमारे साथ नहीं हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने कहा मैं दुखी हूं। उन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।

Attack on Rahul Gandhi is not right because you know all members of that family personally. Sonia Gandhi has always taken advice from you. You were a part of CWC meetings & Core Committee meetings: LoP in Rajya Sabha and senior Congress leader Mallikarjun Kharge