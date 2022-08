राहुल गांधी के राजनीति में आने के बाद अनुभवहीन चापलूसों ने कांग्रेस को चलाया, बोले गुलाम नबी आजाद- उनकी अपरिपक्वता का सबसे बड़ा उदाहरण...

Highlights गुलाम नबी आजाद ने पार्टी पर वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करने का आरोप लगाया है। 5 पेज के पत्र में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह तबाह हो गई है। इस्तीफे में गुलाम नबी आजाद ने लिखा कि राहुल गांधी के बचकाने व्यवहार ने पीएम की अथॉरिटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया था।

नई दिल्लीः कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता समेत सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में गुलाम नबी आजाद ने लिखा है, "दुर्भाग्यवश श्री राहुल गांधी के राजनीति में आने के बाद खास तौर पर जनवरी 2013 के बाद...जब आपने (सोनिया गांधी) उन्हें उपाध्यक्ष बनाया था तब पहले से मौजूद पूरे सलाहकार तंत्र को उन्होंने ध्वस्त कर दिया था।"

गुलाम नबी आजाद ने पार्टी पर वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करने का आरोप लगाया और इस्तीफे में लिखा कि "सभी वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया गया और अनुभवहीन चापलूसों ने पार्टी चलानी शुरू कर दी।" कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सोनिया गांधी को लिखे गए 5 पेज के पत्र में गुलाम नबी आजाद ने आगे कहा कि पार्टी 'पूरी तरह से तबाह हो गई है।'

"Unfortunately after entry of Shri Rahul Gandhi into politics & particularly after January 2013 when he was appointed as VP by you, the entire consultative mechanism which existed earlier was demolished by him," says GN Azad in his resignation letter to Sonia Gandhi pic.twitter.com/20mbQsscSZ