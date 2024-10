VIDEO: जब अखाड़ा बन गया गाजियाबाद कोर्ट का परिसर, वकील, जज और पुलिस के बीच बहस के बाद भयंकर झड़प

Highlights गाजियाबाद जिला सत्र न्यायालय में मंगलवार सुबह 11 बजे उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब पुलिस ने प्रदर्शनकारी वकीलों के एक समूह को लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया, जिसमें 8-10 वकील घायल हो गए यह घटना जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान हुई

Viral Video: गाजियाबाद जिला सत्र न्यायालय में मंगलवार सुबह 11 बजे उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब पुलिस ने प्रदर्शनकारी वकीलों के एक समूह को लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया, जिसमें 8-10 वकील घायल हो गए। यह घटना जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान हुई, जब अभियोजन पक्ष ने अभियोजन पक्ष की अलग सुनवाई के लिए मामले को स्थगित करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

न्यायमूर्ति कुमार ने उन्हें अपनी बारी का इंतजार करने की सलाह दी, लेकिन स्थिति तब और बिगड़ गई जब वकीलों ने चिल्लाना शुरू कर दिया और अदालत कक्ष में व्यवधान पैदा किया। हंगामे के बाद, न्यायमूर्ति कुमार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बुलाया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया, जिससे कई वकील घायल हो गए, जिन्हें बाद में इलाज के लिए ले जाया गया।

प्रदर्शन में भाग लेने वाले वकील नाहर सिंह यादव ने आरोप लगाया, "न्यायाधीश ने हमारी चिंताओं को नज़रअंदाज़ किया और इसके बजाय पुलिस को हम पर लाठीचार्ज करने के लिए बुलाया। हमारे कुछ साथी घायल हो गए। हमने हड़ताल का आह्वान किया है और न्यायाधीश के खिलाफ़ कार्रवाई की मांग की है।"

