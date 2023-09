"घमंडिया गठबंधन कांच के शीशे की तरह दरक गया है", विपक्ष के गठबंधन पर जीतनराम मांझी का हमला

Highlights पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, घमंडिया गठबंधन की सभी बैठकों में कुछ न कुछ नकारात्मक बातें सामने आईं कहा, नीतीश जी खुद को पीएम पद का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, लेकिन वह फेल होते रहे उन्होंने कहा, जब कांच का शीशा दरक जाता है तो एकसाथ नहीं होता है

पटना: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (एचएएम) के नेता जीतन राम मांझी ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। एएनआई से बातचीत के दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, घमंडिया गठबंधन की सभी बैठकों में कुछ न कुछ नकारात्मक बातें सामने आईं, फिर चाहें वह पटना की बैठक, बेंगलुरु को या फिर मुंबई-दिल्ली की बैठक।

उन्होंने मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा, नीतीश कुमार खुद को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, लेकिन वह फेल होते रहे। उन्होंने कहा, लालू जी ने साफ कह दिया था पटना में ही कि राहुल गांधी शादी कीजिए हम बाराती बनेंगे। इस इशारे को नीतीश कुमार को समझना चाहिए। लेकिन उन्होंने बेंगलुरु बैठक में उम्मीद रखी, लेकिन वहां निराश मिली तो पहले ही भाग के चले आए। मुंबई में हुई समन्वय समिति में इन्हें कुछ भी नहीं बनाया।

इन बातों को जोड़ते हुए मांझी ने कहा, ये सारी बातें ऐसी हैं कि घमंडिया गठबंधन कांच के शीशे की तरह दरक गया है और जब कांच का शीशा दरक जाता है तो एकसाथ नहीं होता है। चाहे वह ममता जी हों, केजरीवाल जी हों, या राहुल जी हों, हर कोई अपने-अपने रास्ते पर है। वे केवल सत्ता हासिल करना चाहते हैं।"

