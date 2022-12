21वीं सदी में विश्व व्यवस्था को आकार देने में भारत बनेगा निर्णायक- बोलीं जर्मनी विदेश मंत्री, कहा इंडिया की यात्रा करना दुनिया के छठे हिस्से का सफर करना जैसा

Highlights जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक भारत दौरे पर आईं है। इस पर एनालेना बेयरबॉक ने कहा है कि यहां पर यात्रा करना दुनिया के छठे हिस्से की यात्रा के समान है। उन्होंने यह भी कहा कि 21वीं सदी में विश्व व्यवस्था को आकार देने में भारत एक निर्णायक भी बनेगा।

नई दिल्ली: जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने कहा कि 21वीं सदी, खास तौर पर हिन्द प्रशांत क्षेत्र में विश्व व्यवस्था को आकार प्रदान करने में भारत की निर्णायक भूमिका होगी और भारत की यात्रा करना दुनिया के छठे हिस्से की यात्रा करने जैसा है।

बेयरबॉक ने कहा कि हम भारत के साथ हमारे आर्थिक, जलवायु संबंधी और सुरक्षा नीति सहयोग को सामरिक गठजोड़ से आगे ले जाना चाहते हैं और यह सिर्फ खोखली बात नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि भारत, जर्मनी का नैसर्गिक सहयोगी है।

जर्मनी की विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों पक्ष एक आवाजाही (मोबिलिटी) समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे जिससे हमारे लोगों का पढ़ाई, शोध कार्य और एक दूसरे के यहां काम करना आसान हो जायेगा । बेयरबॉक दो दिवसीय यात्रा पर सोमवार को भारत पहुंची। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है।

इस पर बोलते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, ‘‘अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचने पर जर्मनी की विदेश मंत्री बेयरबॉक का स्वागत है। यह हमारे सामरिक गठजोड़ में प्रगति की समीक्षा करने तथा क्षेत्रीय एवं वैश्विक घटनाक्रम पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर है।’’

A wide ranging conversation today with FM @ABaerbock of Germany. Took forward our frequent exchanges, this time in greater detail.



Reviewed our bilateral ties and shared perspectives on a number of important regional and global issues. pic.twitter.com/ibNUs34S38