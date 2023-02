जॉर्ज सोरोस के सहयोगी भारत जोड़ो में राहुल गांधी के साथ चले, सीएए विरोधी प्रदर्शनों में भी हुए शामिल, भाजपा का बड़ा आरोप

Highlights बीजेपी ने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ सलिल शेट्टी की तस्वीरें साझा कीं सलिल जॉर्ज सोरोस द्वारा समर्थित ओपन सोसाइटी फ़ाउंडेशन के वैश्विक उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस नेता चिदंबरम ने कहा कि जॉर्ज सोरोस ने जो कहा उससे वह सहमत नहीं हैं

नई दिल्ली: अडानी विवाद को लेकर अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस की मोदी सरकार पर टिप्पणी को लेकर भाजपा उनपर हमलावर है। इस बीच सत्तारूढ़ दल बीजेपी कांग्रेस को जॉर्ज सोरोस के साथ जोड़ रही है। कांग्रेस ने टिप्पणी से खुद को दूर कर लिया है लेकिन अब बीजेपी नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ सलिल शेट्टी की तस्वीरें साझा कीं। सलिल जॉर्ज सोरोस द्वारा समर्थित ओपन सोसाइटी फ़ाउंडेशन के वैश्विक उपाध्यक्ष हैं।

गौरव भाटिया और शहजाद पूनावाला ने सलिल शेट्टी की राहुल गांधी के साथ चलने की तस्वीर साझा की और जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस के 'रिश्ते' पर भी सवाल उठाया। सलिल सीएए विरोधी प्रदर्शनों में शामिल थे और उन्होंने फाइजर और मॉडर्ना के टीकों के लिए वकालत की थी, यह दावा किया गया है कि उनके पुराने ट्वीट्स को खोदकर निकाला गया है।

India stands united against anti-India rants of George Soros. As a nation we are capable of dealing with such feeble pygmies, the more worrisome part is his aide Salil Shetty, VP of an NGO funded by George Soros walking hand in hand with Rahul GHANDY during Bharat Todo Yatra pic.twitter.com/s1vvh97ISH