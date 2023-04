गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पहुंचा 7 दिन की एनआईए हिरासत में, पटियाला हाउस कोर्ट ने दिया आदेश

Highlights गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट ने 7 दिनों की एनआईए की न्यायिक हिरासत में भेजा लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के लिए एनआईए ने मांगी थी कस्टडी

नई दिल्ली: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की है। खालिस्तानी समर्थक संगठनों से जुड़े मामले में टेरर फंडिंग को लेकर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एनआईए को लॉरेंस की कस्टडी दे दी है।

पटियाला कोर्ट के अनुसार, लॉरेंस को सात दिनों के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

#UPDATE | Delhi's Patiala House Court grants 7 days custody of Lawrence Bishnoi to NIA. The Court asked to produce evidence after the expiry of custody.