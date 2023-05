गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली लाई गुजरात पुलिस, तिहाड़ जेल में किया जाएगा शिफ्ट

Highlights गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात पुलिस दिल्ली लेकर आई गैगस्टर को दिल्ली में तिहाड़ जेल में रखा जाएगा सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया था

नई दिल्ली: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात पुलिस गुरुवार को अहमदाबाद से दिल्ली लेकर आई है। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल में बंद था जहां उसे ड्रग्स की सीमा पार तस्करी मामले के सिलसिले में आतंकवाद-रोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा गुजरात ले जाया गया था।

लॉरेंस को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। गौरतलब है कि गैंगस्टर का गैंग दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय है। बिश्नोई गैंग के सदस्योंऔर उसके द्वारा कई आपराधिक घटनाओं को अब तक अंजाम दिया जा चुका है।

#WATCH | Gangster Lawrence Bishnoi brought to Delhi from Ahmedabad's Sabarmati Central Jail



He was taken to Gujarat by Gujarat Anti-Terrorist Squad (ATS) in connection with a case of cross-border smuggling of drugs. pic.twitter.com/bXLrG0Sg8l