Ganesh Chaturthi 2025: गणपति भक्तों के लिए रेलवे का तोहफा, गणेश चतुर्थी के लिए चलाई जाएगी 392 विशेष ट्रेनें; जानें कब से होगी शुरू और क्या है रूट

Ganesh Chaturthi 2025 Special Train: रेलवे ने एक्सएक्सएक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह सेवा 21 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेगी।

Ganesh Chaturthi 2025 Special Train: भारत में गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े धूम-धाम के साथ मनाया जाता है। त्योहार के सीजन में लोग ज्यादातर सफर करते हैं और अपने घरों की ओर लौटते हैं। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने आज, 20 अगस्त को घोषणा की है कि वह त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए गणेश चतुर्थी 2025 के दौरान 392 विशेष ट्रेनें चलाएगा।

यह सेवा 21 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेगी। रेलवे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "गणेश चतुर्थी के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए, भारतीय रेलवे ने 392 ट्रेन यात्राओं की घोषणा की है।"

कब है गणेश चतुर्थी?

इस वर्ष, गणेश चतुर्थी 27 अगस्त से शुरू होती है और अनंत चतुर्दशी को समाप्त होगी। विनायक चतुर्थी या विनायक चविथी के रूप में भी जाना जाता है, यह त्योहार भगवान गणेश की पूजा को नई शुरुआत के देवता और बाधाओं को दूर करने वाले के रूप में दर्शाता है। भारत और विदेशों में भक्त सजाए गए घरों और पंडालों, प्रार्थनाओं, संगीत और जीवंत जुलूसों के साथ उनकी बुद्धि और बुद्धिमत्ता का जश्न मनाते हैं।

महाराष्ट्र में इस त्योहार की रौनक विशेष होती है। हर साल महाराष्ट्र में दुनिया के कौने-कौने से लोग गणेश उत्सव देखने आते हैं।

गणेश चतुर्थी विशेष ट्रेनों की घोषणा

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के एक संदेश का हवाला देते हुए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इन विशेष ट्रेनों से हजारों गणेश भक्तों, खासकर मुंबई से कोंकण क्षेत्र और राज्य के अन्य हिस्सों की यात्रा करने वाले भक्तों को लाभ होगा।

अतिरिक्त ट्रेनों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वैष्णव को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा, "गणेशोत्सव महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धड़कन है। ये अतिरिक्त सेवाएं भक्तों, खासकर कोंकण और उसके बाहर अपने गृहनगर लौटने वालों के लिए, बहुत आवश्यक यात्रा सुविधा प्रदान करेंगी।"

राज्य सरकार ने पहले केंद्र और रेल मंत्रालय से 27 अगस्त से शुरू होने वाले 10 दिवसीय त्योहार के दौरान मांग में वृद्धि को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था। 

रेलवे ने 367 अतिरिक्त सेवाओं को संचालित करने की योजना के साथ सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जिससे लोगों के लिए सुगम और अधिक सुलभ यात्रा विकल्प सुनिश्चित हो सके।

