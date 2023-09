G20 Summit: जी20 सम्मेलन में आज क्या होगा खास? जानें शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन का मुख्य एजेंडा

Highlights भारत पहली बार जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है भारत पहली बार जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है विश्व के कई देशों के प्रतिनिधि दिल्ली में पहुंचे हुए हैं

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी आज वैश्विक नेताओं की मौजूदगी में 18वें जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार हो रही है। ऐसे में शिखर सम्मेलन के एजेंडे और उद्देश्यों पर गहराई से विचार करना अनिवार्य है।

शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ के 30 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष और शीर्ष अधिकारी और आमंत्रित अतिथि देशों और 14 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भाग ले रहे हैं।

भारत 9-10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।

