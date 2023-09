G20 Summit: ‘भारत’ शब्द का इस्तेमाल किया, पीएम मोदी ने कहा- 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास', देखें वीडियो

Highlights प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वागत भाषण के साथ दुनिया भर के 19 देश और ईयू ने स्थान ग्रहण किया। भारत की G20 अध्यक्षता देश के अंदर और बाहर 'सबका साथ' का प्रतीक बन गई है। दुख की इस घड़ी में पूरी दुनिया मोरक्को के साथ है, हम हर संभव मदद करने को तैयार हैं।

नई दिल्लीः भारत में G 20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो गई। पीएम मोदी ने जी-20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए देश का नाम लेते समय ‘भारत’ शब्द का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वागत भाषण के साथ दुनिया भर के 19 देश और ईयू ने स्थान ग्रहण किया।

Modi addresses G20 meeting with country name identified as 'Bharat' — Press Trust of India (@PTI_News) September 9, 2023

प्रधानमंत्री मोदी ने दो दिवसीय जी20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन कहा कि ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ की अवधारणा दुनिया का मार्गदर्शन कर सकती है। अगर हम कोविड-19 को हरा सकते हैं, तो हम युद्ध के कारण पैदा हुई विश्वास की कमी को भी दूर कर सकते हैं।

VIDEO | "India's G20 Presidency has become a symbol of 'Sabka Sath' inside and outside of the country. This has become people's G20 in India and over 200 meetings were held across the country," says PM Modi in his opening remarks at G20 Summit in Delhi.#G20India2023… pic.twitter.com/gIzKTZBbfU — Press Trust of India (@PTI_News) September 9, 2023

यह भारत में लोगों का जी20 बन गया है, 60 से अधिक शहरों में 200 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए भारत जी20 के अध्यक्ष के रूप में पूरी दुनिया से विश्वास की कमी को एक-दूसरे पर भरोसे में तब्दील करने की अपील करता है। अब समय आ गया है कि वैश्विक भलाई के लिए हम सब साथ मिलकर चलें भारत की जी20 अध्यक्षता देश के अंदर और बाहर, दोनों जगह समावेश का प्रतीक बन गई है।

दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता देश के अंदर और बाहर 'सबका साथ' का प्रतीक बन गई है। यह भारत में लोगों का G20 बन गया है और देश भर में 200 से अधिक बैठकें आयोजित की गईं। दुख की इस घड़ी में पूरी दुनिया मोरक्को के साथ है, हम हर संभव मदद करने को तैयार हैं।

VIDEO | "The 21st century is an important time to show the world a new direction. New challenges seek new solutions from us and that's why we should move ahead while fulfilling our responsibilities with a human-centric approach," says PM Modi in opening remarks at G20 Summit in… pic.twitter.com/aT7sT1VSpC — Press Trust of India (@PTI_News) September 9, 2023

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद दुनिया विश्वास की कमी से जूझ रही है तथा युद्ध ने इसे और गहरा कर दिया है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं, जब सदियों पुरानी समस्याएं जवाब मांग रही हैं, हमें मानव-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की जरूरत है।

Idea of 'sabka saath, sabka vikas, sabka vishwas, sabka prayas' can be guide to the world: PM Modi on day one of G20 Summit — Press Trust of India (@PTI_News) September 9, 2023

कुछ देर पहले मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति में अपनी संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी घायल लोग शीघ्र स्वस्थ हों। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है। हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं।

#WATCH | G 20 in India | PM Modi at the G 20 Summit says "Today, as the president of G 20, India calls upon the world together to transform the global trust deficit into one of trust and reliance. This is the time for all of us to move together. In this time, the mantra of 'Sabka… pic.twitter.com/vMWd9ph5nY — ANI (@ANI) September 9, 2023

मैं आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन अध्यक्ष को G 20 के स्थाई सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। कोमोरोस संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ (एयू) के अध्यक्ष, अज़ाली असौमानी ने G 20 का स्थायी सदस्य बनने पर अपना स्थान ग्रहण किया।

#WATCH | G 20 in India | PM Modi at the G 20 Summit says "Before we start the proceedings of G20, I want to express my condolences over the loss of lives due to an earthquake in Morocco. We pray that all injured recover at the earliest. India is ready to offer all possible… pic.twitter.com/ZTqcg11cKI — ANI (@ANI) September 9, 2023

Web Title: G20 Summit in India PM Modi on day one Idea of 'sabka saath, sabka vikas, sabka vishwas, sabka prayas' can be guide to the world see video