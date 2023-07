गुजरात में भारी बारिश से कोहराम, मौसम विभाग ने दो दिनों के लिए जारी किया 'रेड' अलर्ट

Highlights गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश आईएमडीआर ने रेड अलर्ट जारी किया राजकोट में बारिश के कारण एक व्यक्ति की मौत

गांधीनगर: देश के कई राज्यों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब में बारिश के कहर से बाढ़ जैसे हालातों के बीच मौसम विभाग ने अब गुजरात के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार को गुजरात के लिए शनिवार और रविवार के लिए 'रेड' अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही कहा कि इन दिनों राज्य में "भारी से बहुत भारी वर्षा (204.4 मिमी से अधिक)" होने की संभावना है। इस बीच राज्य को आज के लिए 'ऑरेंज' अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि 'भारी से बहुत भारी' बारिश होने का अनुमान है।

गौरतलब है कि राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण बुधवार को सौराष्ट्र और कच्छ के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। इस बीच, गुरुवार को लगातार बारिश के कारण राजकोट में गंभीर जलजमाव की सूचना मिली।

इस हफ्ते की शुरुआत में बुधवार को सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश जारी रहने के कारण तीन लोगों की मौत हो गई और लगभग 300 लोगों को बचाया गया। बारिश से जुड़ी घटनाओं में सुरेंद्रनगर जिले से दो लोगों की मौत की खबर है, जबकि राजकोट जिले से भी ऐसी ही एक मौत की खबर है।

जानकारी के अनुसार, भारी बारिश के बाद वेरावल शहर के अधिकांश हिस्से में बाढ़ आ गई, जो मंगलवार दोपहर से शुरू हुई और बुधवार देर रात तक जारी रही। एनडीआरएफ ने बाढ़ के पानी में फंसे 270 लोगों को बचाया जबकि गिर सोमनाथ पुलिस ने सोमनाथ बाईपास के पास 30 लोगों को बचाया।

