महाकुंभ से लेकर दिल्ली चुनाव तक राहुल गांधी की उदासीनता पर उठ रहे सवाल

नई दिल्ली: इस समय देश में दो बड़े आयोजन की चर्चा है। पहला 144 साल के बाद लगने वाला महाकुंभ और दूसरा दिल्ली का विधानसभा चुनाव। इन दोनों आयोजनों पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की उदासीनता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसके अलावा वह 26 जनवरी के राष्ट्रीय पर्व भी नहीं दिखाई दिए। ऐसे में सियासी गलियारों में लोग पूछने लगे हैं कि आखिर राहुल गांधी हैं कहां? न दिल्ली चुनाव में, न कुंभ में और ना ही गणतंत्र दिवस समारोह में।

उनके विरोधी मानते हैं कि एक ओर राहुल गांधी संसद में शिवजी, अभय मुद्रा, महाभारत का जिक्र करते हैं। दूसरी ओर महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजनों से दूरी बनाते हैं और हिन्दुत्व की कड़ी आलोचना करते हैं। वहीं हाल ही संपन्न हुए गणतंत्र दिवस पर भी वह नदारद रहे। यह राष्ट्रीय पर्व भारत के लोकतंत्र और सैन्य बलिदान का सबसे बड़ा प्रतीक है। किंतु उन्होंने इस आयोजन में हिस्सा नहीं लिया।

Gentle Reminder



The so-called 'Samvidhaan ka Rakshak,' Leader of Propaganda, was not present at the Republic Day program.



Also, the so-called 'Janeudhari Brahmin' did not post anything on Mahakumbh and hasn't visited Prayagraj either.😹 pic.twitter.com/0EDjSpZpdI