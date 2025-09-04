ग्रोसरी से लेकर बाहर खाना खाने तक..., मंथली बजट पर क्या होगा नए GST स्लैब का असर, जानें यहां

New GST Rate: वित्त मंत्री निर्मला सीतामरमण समेत अधिकारियों की जीएसटी परिषद की बैठक के बाद नई जीएसटी दरों की घोषणा की गई है। अब, मौजूदा चार-स्तरीय संरचना (5%, 12%, 18% और 28%) को दो मुख्य स्लैबों, 5% और 18%, में बदल दिया गया है। इसके अलावा, एक नया 40% का स्लैब भी बनाया गया है, जिसे विशेष रूप से कुछ चुनिंदा 'लग्जरी' और 'हानिकारक' (sin) वस्तुओं पर लागू किया जाएगा। ये नई दरें 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होंगी।

हालांकि, अब सवाल उठता है कि इसका असर आप पर कैसे होगा और क्या रोजाना की जरूरत का सामान लेना महंगा हो जाएगा? तो आइए आपके इन सवालों का जवाब देते हैं...,

ग्रोसरी शॉपिंग पर होगा असर

कई खाद्य पदार्थ अब सस्ते हो गए हैं। दूध, पनीर, रोटी, पराठे और पिज्जा ब्रेड को जीएसटी से पूरी तरह छूट दी गई है। मक्खन, घी, जैम, सॉस, सूप, पास्ता, नमकीन और मिठाइयों पर अब 5% कर लगेगा, जो पहले 12-18% था। बादाम, काजू और पिस्ता जैसे सूखे मेवों पर भी 5% कर लगेगा।

किराने के सामान पर 8,000-10,000 रुपये खर्च करने वाले परिवार के लिए, इसका मतलब हर महीने कुछ सौ रुपये की बचत हो सकती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फ़ूड कितना खरीदा जाता है।

दवाओं और स्वास्थ्य सेवा लागतों का क्या?

यह राहत के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज सहित 33 जीवन रक्षक दवाएं अब जीएसटी-मुक्त हैं। अधिकांश अन्य दवाएं, डायग्नोस्टिक किट, थर्मामीटर और चिकित्सा उपकरण 12-18% से घटकर 5% के दायरे में आ गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को पूरी तरह से जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है।

दवाओं और बीमा पर आवर्ती खर्च करने वाले परिवारों के लिए, इससे मासिक खर्च सीधे तौर पर कम हो जाएगा। प्रीमियम और दवाओं पर हर महीने 3,000 रुपये खर्च करने वाला एक मध्यमवर्गीय परिवार 250-300 रुपये मासिक बचा सकता है।

क्या रोजमर्रा की घरेलू चीजें सस्ती होंगी?

हाँ। साबुन, शैंपू, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शेविंग किट, टैल्कम पाउडर, मोमबत्तियाँ और माचिस जैसी रोज़मर्रा की चीज़ों पर कर 5% तक कम हो गया है। स्टेशनरी, खिलौने और बांस से बने फ़र्नीचर भी सस्ते हैं। चूँकि ये खरीदारी नियमित रूप से की जाती है, इसलिए इसका असर सुपरमार्केट के मासिक बिलों में दिखाई देगा, जिससे घर के नियमित खर्चों में कमी आएगी।

बाहर खाने पर क्या बदलाव आएगा?

रेस्टोरेंट में खाने पर अब 5% जीएसटी लगेगा, जो पहले श्रेणी के आधार पर 12-18% था।

जो परिवार महीने में दो बार बाहर खाना खाता है और औसतन 3,000-4,000 रुपये खर्च करता है, उसके लिए यह 200-400 रुपये प्रति माह की बचत होगी। त्योहारों और शादियों के मौसम के नज़दीक आने के साथ, कम जीएसटी से रेस्टोरेंट क्षेत्र में माँग बढ़ने की उम्मीद है, साथ ही परिवारों को मौज-मस्ती पर खर्च करने के लिए कुछ राहत भी मिलेगी।

होटल और हवाई जहाज़ों का क्या?

होटल: 1,000 रुपये प्रति रात से कम के कमरे कर-मुक्त रहेंगे। 7,500 रुपये प्रति रात तक के किराए पर अब 18% से घटकर 12% कर लगेगा। 7,500 रुपये से ज़्यादा के प्रीमियम होटलों पर 18% कर लागू रहेगा।

हवाई जहाज़: इकॉनमी क्लास पर कर 12% से घटकर 5% हो गया है, जबकि बिज़नेस क्लास पर 18% से घटकर 12% हो गया है।

त्योहारों या शादियों के दौरान यात्रा करने वाले परिवारों के लिए, इसका मतलब है कि छुट्टियों का बजट कम होगा, और साथ में यात्रा करने वाले परिवारों के लिए प्रति टिकट और प्रति रात की बचत बढ़ जाएगी।

सीमेंट, जिस पर पहले 28% कर लगता था, अब 18% कर लगेगा, जिससे निर्माण और नवीनीकरण की लागत कम हो जाएगी। छोटी कारें, 350 सीसी से कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलें, साइकिलें और इलेक्ट्रिक वाहन भी 18% के स्लैब में आते हैं। हालाँकि ये मासिक खर्च नहीं हैं, लेकिन ये बड़ी खरीदारी के शुरुआती बोझ को कम करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय योजना को आसान बनाते हैं।

क्या महंगा होगा?

सिगरेट, पान मसाला, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों पर अब 28% से बढ़कर 40% जीएसटी लगेगा। कार्बोनेटेड और कैफीनयुक्त पेय, एसयूवी, महंगी मोटरसाइकिलें, नौकाएँ और निजी विमान भी इसी श्रेणी में आते हैं।

जो परिवार नियमित रूप से तंबाकू या वातित पेय पदार्थों का सेवन करते हैं, उनके मासिक खर्च में तेज़ी से वृद्धि होगी, जिससे आवश्यक वस्तुओं पर होने वाली बचत प्रभावित होगी। कोयला, महंगे परिधान और कुछ कागज़ उत्पाद भी उच्च कर स्लैब में आ गए हैं।

Web Title: From grocery to eating out what will be effect of new GST slab on the monthly budget know here