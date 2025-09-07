राजद के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव ने तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री को लेकर की आपत्तिजनक टिप्पणी, बताया जर्सी गाय

पटना: राजद के बाहुबली नेता एवं पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव के द्वारा राजद नेता तेजस्वी यादव की पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने से बिहार की राजनीति में खलबली मच गई है। दरअसल, नवादा जिले के नारदीगंज की सभा में उन्होंने तेजस्वी की पत्नी को “जर्सी गाय” कहकर संबोधित किया। राजबल्लभ यादव के इस बयान से राजनीति गर्म हो गई है। इसको को लेकर राजद के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव के खिलाफ भारी विरोध शुरू हो गया है।

बता दें कि राजबल्लभ यादव अब राजद से अलग हो चुके हैं, उन्होंने तेजस्वी की पत्नी राजश्री को लेकर जर्सी गाय वाली टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जाति की बात करते हैं, लेकिन शादी किसी यादव लड़की से नहीं की। अगर करते तो यादव समाज की एक बेटी का भला होता। हरियाणा-पंजाब से किसी को लाए हैं, जैसे कोई जर्सी गाय है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी ने यादव समाज की लड़की से शादी न कर “जर्सी गाय” लाई है।

अब इसको लेकर नवादा में राजद के कार्यकर्ताओं ने राजद विधायक विभा देवी के पति राजबल्लभ यादव के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सद्भावना चौक पर राजबल्लभ यादव का पुतला दहन किया। राजद जिला अध्यक्ष रेनू सिंह ने कहा कि राजवल्लभ यादव ने तेजस्वी यादव की पत्नी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

रेनू सिंह ने यह भी कहा कि नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है और इस समय ऐसी टिप्पणी अत्यंत निंदनीय है। राजद नेताओं का आरोप है कि राजबल्लभ यादव भाजपा-एनडीए के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले सोनिया गांधी और अब तेजस्वी यादव की पत्नी को जर्सी गाय कहकर अपमानित किया गया है। राजद कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि जो भी महिलाओं का अपमान करेगा, उसका इसी तरह विरोध किया जाएगा।

नेताओं ने कहा कि ये बयान नारी समाज और सभी वर्गों का अपमान है। राजद के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक कौशल यादव ने राजबल्लभ यादव पर जमकर हमला बोला और उन्हें फिर से जेल भेजने की मांग की है। इस तरह की टिप्पणी से समाज का हर वर्ग आहत है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह वही सोच है, जिसके कारण राजबल्लभ जेल भी गए थे। कौशल यादव ने कहा कि वह एक जिम्मेदार महिला हैं, जिन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से कोई बयान तक नहीं दिया। उनके लिए इस तरह की भाषा असहनीय है।

