पूर्व राज्यसभा सांसद एमए खान ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा, राहुल गांधी पर साधा निशाना

Highlights राहुल गांधी नहीं जानते हैं कि वरिष्ठ सदस्यों के साथ कैसे व्यवहार करना है - एमए खान राहुल गांधी द्वारा पार्टी के उपाध्यक्ष का पद संभालने के बाद कांग्रेस को नुकसान ही हुआ है- एमए खान राहुल गांधी की सोच किसी कार्यकर्ता से मेल नहीं खाती- एमए खान

नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। एक के बाद वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। अब तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद एमए खान ने इस्तीफा दे दिया है। एमए खान ने भी अपने इस्तीफे में राहुल गांधी को लेकर कुछ वैसी ही बातें कही हैं जैसी बातें गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी के अपनी पांच पन्ने की चिठ्टी में लिखी थी।

Another setback for Congress as MA Khan quits party in Telangana



