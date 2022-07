सोनिया गांधी के पड़ोसी होंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जानें क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?

Highlights रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन छोड़ सोमवार को अपने नए आवास पहुंचे। राष्ट्रपति के तौर पर कोविंद का कार्यकाल पूरा होने के बाद उनके आवास के रूप में तैयार किया गया है। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सेवानिवृत्ति के बाद 1.5 लाख रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।

नई दिल्लीः राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण समारोह के बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन को अलविदा कह दिया और जनपथ रोड पर अपने नए आवास पर पहुंच गए हैं। 22 जुलाई को ही कोविंद का समान नए बंगले में शिफ्ट हो गया है।

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदकांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के पड़ोसी होंगे। सोनिया गांधी 10 जनपथ में रहती हैं। कोविंद का नया पता अब जनपथ रोड स्थित वह बंगला होगा, जहां कभी पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान रहते थे। द्रौपदी मुर्मू के भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने के बाद कोविंद राष्ट्रपति भवन छोड़ सोमवार को अपने नए आवास पहुंचे।

