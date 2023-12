VIDEO: अयोध्या जन्मभूमि विवाद मामले के पूर्व वादी इकबाल अंसारी ने पीएम मोदी के काफिले पर बरसाए फूल

Highlights इकबाल अंसारी को रोड शो के दौरान पीएम मोदी के काफिले पर फूल बरसाते देखा गया बता दें कि इकबाल अंसारी अयोध्या जन्म भूमि विवाद मामले के पूर्व वादी थे अक्टूबर में उन्होंने कहा था, अयोध्या हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों के लिए धार्मिक महत्व का स्थान है

अयोध्या:अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान एक हैरान करने वाला वाकया सामने आया। दरअसल शनिवार को जब पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला अयोध्या की सड़कों पर गुजर रहा था तो लोग उनपर पुष्पों की वर्षा कर स्वागत कर रहे थे। इसी दौरान अयोध्या जन्म भूमि विवाद मामले के पूर्व वादी इकबाल अंसारी ने पीएम मोदी के इस काफिले पर फूल बरसाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रामनगरी में उतरने के बाद पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया और उनके काफिले पर बड़ी संख्या में समर्थकों ने जयकारे लगाए।

इससे पहले इस साल अक्टूबर में, अंसारी ने इस बात पर जोर दिया था कि अयोध्या हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों के लिए धार्मिक महत्व का स्थान है, जहां देश भर के देवताओं की पूजा की जाती है। अंसारी ने इसे सौभाग्यशाली माना कि पीएम मोदी दर्शन (एक पवित्र यात्रा) के लिए अयोध्या जा रहे हैं और उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें 'प्राण प्रतिष्ठा' अनुष्ठान करना चाहिए।

