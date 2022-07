छत्तीसगढ़ः पूर्व सीएम रमन सिंह ने दूसरी बार कोविड पॉजिटिव, ट्वीट कर कहा-संपर्क में आने वाले लोग टेस्ट जरूर कराएं

Highlights संक्रमण की पुष्टि होने के बाद से वह पृथकवास में रह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के 511 मामले सामने आए थे और एक मरीज़ की मौत हुई थी। संपर्क में आने वाले लोगों से अपनी जांच करवाने की अपील की।

रायपुरः छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने रविवार को बताया कि वे दूसरी बार कोविड-19 से संक्रमित हो गये हैं। इससे पहले वे सितंबर 2020 में कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आये थे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता ने ट्वीट कर बताया कि लक्षण दिखाई देने के बाद उन्होंने अपनी जांच करवायी और संक्रमण की पुष्टि होने के बाद से वह पृथकवास में रह रहे हैं।

Former Chhattisgarh CM Raman Singh says he has tested positive for COVID-19