Cyrus Mistry dies in car accident: टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत

Highlights कार में 4 लोग मौजूद थे, 2 की मौके पर ही मौत हो गई और 2 को अस्पताल ले जाया गया है। टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मुंबई के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। साइरस मिस्त्री के पिता पल्लोनजी मिस्त्री का जून 2022 में 93 साल की उम्र में निधन हो गया।

मुंबईः टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मुंबई के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। पालघर पुलिस अधिकारी ने कहा कि टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की अहमदाबाद से मुंबई की यात्रा के दौरान उनकी कार के डिवाइडर से टकराने के बाद यह हादसा हुआ। कार में 4 लोग मौजूद थे। दो की मौके पर ही मौत हो गई और 2 को अस्पताल ले जाया गया है।

उन्होंने बताया कि मिस्त्री मर्सिडीज कार में अहमदाबाद से मुंबई जा रहे थे। दुर्घटना दोपहर लगभग 3.15 बजे हुई। हादसा सूर्या नदी पर बने पुल पर हुआ है। सभी घायलों को गुजरात के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साइरस मिस्त्री के पिता पल्लोनजी मिस्त्री का जून 2022 में 93 साल की उम्र में निधन हो गया।

साइरस मिस्त्री का जन्म 4 जुलाई 1968 को मुंबई में हुआ था। 28 दिसंबर 2012 को टाटा समूह का प्रमुख बनाया गया था। 24 अक्टूबर 2016 को साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटा दिया गया था। वह टाटा समूह के छठे अध्यक्ष थे।

