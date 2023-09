आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार, भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में हुई कार्रवाई

Highlights आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार सीआईडी ने शनिवार तड़के नायडू को गिरफ्तार कर लिया है पूर्व सीएम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं

अमरावती: आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को शनिवार को सीआईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है।

सीआईडी ने मामले में साल 2021 में ही एफआईआर दर्ज की थी जिसके बाद 9 सितंबर यानी आज उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।

बताया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तारी ज्ञापन दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 50 (1) (2) के तहत जारी किया गया था। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है और कहा जा रहा है कि सीआईडी ​​उन्हें नंद्याल से विजयवाड़ा स्थानांतरित कर देगी।

Andhra Pradesh | Criminal Investigation Department (CID) serves arrest warrant to TDP chief and former Andhra Pradesh CM N Chandrababu Naidu. pic.twitter.com/Y8PU6EIdtc