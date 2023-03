विदेश मंत्री जयशंकर ने चीनी समकक्ष से की मुलाकात, सीमा पर चल रहे तनाव का मुद्दा भी उठाया

Highlights जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री से की मुलाकात इस दौरान सीमा पर चल रहे तनाव का मुद्दा भी उठाया जी-20 की विदेश मंत्रियों से इतर चीनी समकक्ष किन गैंग के साथ मुलाकात हुई

नई दिल्ली: भारत और चीन के बीच रिश्ते इस समय अपने सबसे बुरे दौर में हैं। सीमा पर दोनो देशों के बीच तनाव जारी है और पूरी एलएसी पर सेना का भारी हथियारों के साथ जमावड़ा जारी है। इस बीच चीनी विदेश मंत्री किन गैंग भारत द्वारा आयोजित जी-20 बैठक में भाग लेने के लिए गुरुवार सुबह दिल्ली पहुंचे।

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री किन गैंग से मुलाकात की और इस दौरान सीमा पर चल रहे तनाव का मुद्दा भी उठाया। चीनी विदेश मंत्री की एस जयशंकर से यह पहली मुलाकात थी। मुलाकात के बाद जानकारी देते हुए एस जयशंकर ने ट्वीट किया, "जी-20 की विदेश मंत्रियों से इतर चीनी समकक्ष किन गैंग के साथ मुलाकात हुई। हमारे बीच द्विपक्षीय साझेदारी में आने वाली चुनौतियों और भारत-चीन सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए चर्चा हुई। हमने जी-20 एजेंडा के बारे में भी बात की।"

#WATCH | EAM Dr S Jaishankar & Chinese Foreign Minister Qin Gang hold a bilateral meeting on the sidelines of G20 Foreign Ministers' meeting in Delhi pic.twitter.com/ZKymDEkXQN