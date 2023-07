दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात के बीच सिंघु, बदरपुर समेत 4 बॉर्डर से भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर लगाई गई रोक, राहत शिविरों को स्कूलों में किया जा रहा शिफ्ट

Highlights यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई रिहायशी इलाकों स्थित घरों में पानी घुसने लगा है। रविवार तक सभी स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं।

नई दिल्लीः यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई रिहायशी इलाकों स्थित घरों में पानी घुसने लगा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कवायद तेज कर दी गई है।

इस बीच दिल्ली सरकार ने स्थिति को देखते हुए सिंघु बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर से आवश्यक वस्तुओं के ट्रकों को छोड़कर अन्य भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। वहीं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड से आने वाली बसों का सफर सिंघु बॉर्डर पर समाप्त हो जाएगा।

#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal says, "We had a DDMA meeting. Several important decisions were taken. Schools, colleges & universities will remain closed till Sunday. All Govt offices, except those providing essential services, will have Work from Home. Advisory is being issued… pic.twitter.com/C63voyyoUt