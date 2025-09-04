Flood Alert: कई इलाकों में घुसा झेलम का पानी, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के आदेश
By सुरेश एस डुग्गर | Updated: September 4, 2025 12:24 IST2025-09-04T12:23:39+5:302025-09-04T12:24:46+5:30
Flood Alert: जम्मू कश्मीर प्रशासन ने गुरुवार को लसजन, सोइतेग, नौगाम, व्येथपोरा, गोलपोरा, पद्शीबाग, महजूर नगर के लोगों से शालिना बडगाम में कथित दरार के मद्देनजर सुरक्षित स्थानों की ओर रुख करने का आग्रह किया। यहां जारी एक बयान के अनुसार, श्रीनगर जिला प्रशासन द्वारा यह सलाह एक पूर्व-निवारक और एहतियाती उपाय के रूप में जारी की गई है। श्रीनगर जिला प्रशासन ने बताया है कि शालिना, बडगाम में जलस्तर में कथित दरार के कारण, एहतियाती उपाय के तौर पर, लासजान, सोइतेंग, नौगाम, व्येथपोरा, गोलपोरा, पदशाहीबाग, महजूरनगर के निवासियों को इन इलाकों को खाली करने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जाती है।
रिपोर्टों में कहा गया है कि स्थानीय समितियों, मस्जिदों और स्थानीय राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों के माध्यम से सुबह-सुबह इलाके में घोषणाएँ की गईं। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और घबराने की ज़रूरत नहीं बताई है।
यह बताना ज़रूरी है कि झेलम नदी संगम और राम मुंशी बाग के पास खतरे के निशान को पार कर गई है।
हालाँकि, जलस्तर कम होना शुरू हो गया है और आज सुबह 5:00 बजे दर्ज किए गए गेज स्तर के अनुसार, संगम के पास 20 फीट के खतरे के निशान के मुकाबले 27.48 फीट और राम मुंशी बाग श्रीनगर में 21 फीट के खतरे के निशान के मुकाबले 22.31 फीट पर बह रही थी।
संगम में झेलम 27.64 और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा 2:00 बजे साझा किए गए गेज स्तर के अनुसार राम मुनीशी बाग में। बडगाम के ज़ूनीपोरा गाँव के पास झेलम नदी के बांध में गुरुवार तड़के एक बड़ा दरार आ गया, जिसके परिणामस्वरूप आसपास के कई इलाके जलमग्न हो गए।
अधिकारियों ने बताया कि इस दरार के कारण शालिना, राख शालिना और बाघी शाकिरशाह गाँवों में बाढ़ आ गई। इन इलाकों के निवासियों को रातोंरात सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया और निर्दिष्ट बचाव केंद्रों और सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया।
अधिकारियों ने बताया कि सीरबाग और समरबाग गाँवों में अभी भी बाढ़ की आशंका बनी हुई है। बचाव दल इन संवेदनशील इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा रहे हैं, जबकि निवासियों को जल स्तर कम होने तक ऊँचे स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है।
विस्थापित परिवारों के लिए, जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में छह बचाव केंद्र सक्रिय किए हैं। इनमें सरकारी हाई स्कूल वगूरा, सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खंडाह, शेख-उल-आलम हाई स्कूल वगूरा, सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बीके पोरा, इस्लामिक पब्लिक हाई स्कूल क्रालपोरा और दार-उल-फ़तह डेंजरपोरा शामिल हैं।
अधिकारियों ने बताया कि पूरी प्रशासनिक मशीनरी मौके पर मौजूद है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें चौबीसों घंटे राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं।
प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और घबराने से बचने का आग्रह किया है और आश्वासन दिया है कि जान-माल की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।