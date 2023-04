WATCH: स्पेन से आई भारत के पहले C-295 विमान की पहली झलक, भारतीय वायु सेना ने शेयर किया वीडियो

Highlights भारतीय वायु सेना ने भारत के पहले C-295 विमान की पहली झलक का वीडियो शेयर किया है। वीडियो में विमान को शेड में लाकर तैयार करते हुए दिखाया गया है। बता दें कि यह वह 16 विमानों में से एक है जो इसी साल भारतीय वायु सेना को सौंपे जाएंगे।

मैड्रिड: भारतीय वायु सेना ने भारत का पहला C-295 विमान का एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में इस विमान की पहली झलक दिखाई गई है। यह विमान फिलहाल दक्षिणी स्पेन के सेविले शहर में स्थित है। बता दें कि टाटा-एयरबस सौदे के अनुसार, कुल 56 C295 विमानों में से 16 विमानों को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के 48 महीनों के भीतर ही आईएएफ को देना होगा।

ऐसे में इन्हीं 16 विमानों में से एक विमान यह भी है जिसकी पहली झलक जारी की गई है। ऐसे में ये सभी 16 विमान सितंबर 2023-2025 के बीच डीलेवर किए जाएंगे और भारतीय वायु सेना में शामिल होना शुरू हो जाएगा। बाकी बचे 40 विमान टाटा कंसोर्टियम द्वारा भारत में ही बनाए जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, 10 सालों के भीतर यानी सितंबर 2031 तक इन्हें डिलेवर किए जाएंगे।

आईएएफ द्वारा जारी इस वीडियो में भारत का पहला C-295 विमान की पहली झलक देखी गई है। वीडियो के शुरुआत में विमान को पहले एक शेड में ले जाया गया है और फिर उसकी पेंटिंग की गई है। पूरे विमान को मेट्ट ग्रे कलर में पेंट किया गया है और इसके लिए कम से कम 10 दिन लगे है। ऐसे में पूरे 10 दिन बाद जब विमान पर लगा रंग सूख गया तो इस पर लगी परत को हटाई गई है और उसके बाद भारतीय वायु सेना का लोगो और निशान विमान पर बनाए गए है।

