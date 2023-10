पहले दिल्ली...फिर उत्तराखंड, आखिर क्यों आ रहे इतने भूकंप, जानें

Highlights दिल्ली के बाद उत्तराखंड में सोमवार को सुबह 9 बजे भूकंप के झटके आएं केंद्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से 48 किलोमीटर दूर था- एनसीएस दूसरी तरफ अफगानिस्तान में भी रविवार को भूकंप में भारी क्षति हुई

नई दिल्ली: दिल्ली के बाद उत्तराखंड में सोमवार को सुबह 9 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि यह 4 मैग्नीट्यूड का था। इससे पहले बीते रविवार को दिल्ली-एनसीआर में भी 3 मैग्नीट्यूड के साथ भूकंप के झटके महसूस किए गए थे।

दूसरी तरफ राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) ने कहा, इसका केंद्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से 48 किलोमीटर दूर उत्तर-पूर्व में था। एनसीएस ने बताया कि पांच अक्टूबर को उत्तराखंड के उत्रकाशी जिले में सुबह के 3 बजकर 49 मिनट पर भूकंप के तेज झटके आए थे। इसके साथ ही डिपार्टमेंट ने कहा कि इसकी तीव्रता 3.2 थी।

बताते चले कि 15 अक्टूबर 2023 को दिल्ली-एनसीआर में भी 3.1 मैग्नीट्यूड के साथ ऐसे ही झटके आए, जब लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकल कर आ गए थे। भूकंप का केंद्र हरियाणा के फरीदाबाद से 9 किलोमीटर पूर्व में रहा था

Earthquake of Magnitude:4.0, Occurred on 16-10-2023, 09:11:20 IST, Lat: 29.86 & Long: 80.61, Depth: 5 Km ,Location: 48km NE of Pithoragarh, Uttarakhand, India