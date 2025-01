Venkateswara Temple Tirumala: तिरुमाला के वेंकटेश्वर मंदिर के लड्डू वितरण काउंटर पर आग लग गई

तिरुमाला: सोमवार को तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला के लड्डू वितरण काउंटर पर आग लग गई। इस घटना से मंदिर परिसर में अफरा-तफरी मच गई।

VIDEO | Fire breaks out at the laddu distribution counter of Venkateswara Temple Tirumala, Tirupati. More details are awaited.



