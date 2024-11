Bengaluru Fire: बेंगलुरु के इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में लगी भीषण आग, 20 वर्षीय कर्मचारी की मौत

Bengaluru Fire: बेंगलुरु के राजाजीनगर में राजकुमार रोड के पास स्थित एक इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में भीषण आग लगने से एक शख्स की मौत का दुखद मामला सामने आया है। माय ईवी इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में यह आग लगी जिसकी चपेट में आने से वहां का 20 वर्षीय कर्मचारी मौत के मुंह में समा गया और कोई उसे जब तक बचा पाता पूरे शोरूम में आग लग चुकी थी।

पुलिस के मुताबिक, घटना बीते मंगलवार की है। अधिकारियों ने बताया कि मृतक की पहचान प्रिया के रूप में हुई है। माना जा रहा है कि इलेक्ट्रिक बाइक में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी।रिपोर्ट के अनुसार, घटना के समय प्रिया रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम कर रही थी। जबकि अन्य कर्मचारी इमारत से भागने में सफल रहे, प्रिया अंदर फंस गई और दमकलकर्मियों के पहुंचने से पहले ही गंभीर रूप से जल गई। बाद में उसे इलाज के लिए विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई।

