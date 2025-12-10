FIH Men's Junior World Cup: 9 साल बाद कांस्य पदक, भारत ने अर्जेन्टीना को 4-2 से हराया
By सतीश कुमार सिंह | Updated: December 10, 2025 19:57 IST2025-12-10T19:48:41+5:302025-12-10T19:57:59+5:30
FIH Men's Junior World Cup: भुवनेश्वर में 2021 में और कुआलालम्पुर में 2023 में हुए जूनियर विश्व कप में भारत क्रमश: फ्रांस और स्पेन से 3-1 से हारकर चौथे स्थान पर रहा था।
चेन्नईः भारत ने अर्जेन्टीना को 4-2 से हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप में नौ साल बाद कांस्य पदक जीत लिया है। जर्मनी के हाथों करारी हार के साथ खिताब का सपना टूटने के बाद भारतीय टीम जूनियर हॉकी विश्व कप के कांस्य पदक के मुकाबले के लिए बुधवार को अर्जेंटीना के खिलाफ उतरी और नौ साल बाद पदक पर जीता। पिछले दो विश्व कप में चौथे स्थान पर रही भारतीय टीम गलतियों को दोहराने से बची। सेमीफाइनल में सात बार की चैम्पियन जर्मनी के खिलाफ की और 1-5 से पराजय झेलनी पड़ी थी। भुवनेश्वर में 2021 में और कुआलालम्पुर में 2023 में हुए जूनियर विश्व कप में भारत क्रमश: फ्रांस और स्पेन से 3-1 से हारकर चौथे स्थान पर रहा था। होबर्ट में 2001 के बाद भारत ने दूसरा और आखिरी खिताब 2016 में लखनऊ में जीता था।
Sabse aage honge 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐔𝐒𝐓𝐀𝐍𝐈 🥳🇮🇳#HockeyIndia#IndiaKaGame#FIHMensJuniorWorldCup#RisingStars#JWC2025pic.twitter.com/PxEAA51cnm— Hockey India (@TheHockeyIndia) December 10, 2025
टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीत चुके भारतीय टीम के मुख्य कोच पी आर श्रीजेश ने कमाल कर दिया। दो बार की चैम्पियन अर्जेंटीना ने 2021 में फाइनल में जर्मनी को 4-2 से हराकर खिताब जीता था। राउंड रॉबिन चरण में शानदार फॉर्म में रही भारतीय टीम ने 29 गोल किए थे और एक भी गोल गंवाया नहीं था।
𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 ❤️— Hockey India (@TheHockeyIndia) December 10, 2025
India’s maiden bronze medal at the FIH Hockey Men's Junior World Cup and what a way to do it. 🥉🇮🇳#HockeyIndia#IndiaKaGame#FIHMensJuniorWorldCup#RisingStars#JWC2025pic.twitter.com/8GSCVcNdBt
आखिरी 11 मिनट में चार गोल करके भारत ने 2021 की चैम्पियन अर्जेंटीना को बुधवार को कांस्य पदक के प्लेआफ मुकाबले में 4-2 से हराकर नौ साल बाद जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में पदक जीत लिया। दो बार (होबार्ट 2001 और लखनऊ 2016) में चैम्पियन रही भारतीय टीम ने आखिरी बार नौ साल पहले कोई पदक जीता था। पिछले दो बार टीम कांस्य पदक का मुकाबला हारकर चौथे स्थान पर रही थी।
भारत के लिये अंकित पाल (49वां), मनमीत सिंह (52वां), शारदानंद तिवारी (57वां) और अनमोल इक्का (58वां) ने गोल दागे। वहीं अजेंटीना के लिये निकोलस रौद्रिगेज (पांचवां) और सैंटियागो फर्नांडिस (44 वां) ने गोल किये। तीन क्वार्टर तक दो गोल से पिछड़ने के बाद भारत ने शानदार वापसी करते हुए आखिरी क्वार्टर में दनादन चार गोल करके खचाखच भरे मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में मानो जान फूंक दी।
पहले 49वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर को अंकित ने गोल में बदलकर भारत का खाता खोला । वहीं 52वें मिनट में भारत को फिर पेनल्टी कॉर्नर मिला जिस पर अनमोल इक्का के शॉट पर गेंद डिफ्लैक्ट होकर मनमीत की स्टिक से टकराकर गोल के भीतर गई। स्कोर 2-2 से बराबर होने के बाद लग रहा था कि मैच शूटआउट में जायेगा लेकिन आखिरी सीटी बजने से तीन मिनट बाकी रहते भारत को अहम पेनल्टी स्ट्रोक मिला जिसे शारदानंद तिवारी ने गोल में बदलकर पहली बार भारत को बढ़त दिलाई।
अर्जेंटीना को अगले मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला लेकिन इस टूर्नामेंट की खोज रहे गोलकीपर प्रिंसदीप सिंह ने एक बार फिर शानदार बचाव किया। भारत को 58वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर को अनमोल इक्का ने गोल में बदला । पहले तीन मिनट में ही गोल गंवाने से स्तब्ध भारतीय टीम पहले पूरे क्वार्टर में दबाव में नजर आई।
टूर्नामेंट के राउंड रॉबिन चरण में 29 गोल करने वाली मेजबान टीम कठिन प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ गोल करने के लिये जूझती दिखी। पिछले मैच में जर्मनी ने उसकी फॉरवर्ड पंक्ति को बांधे रखा तो वहीं इस मुकाबले में पहले हाफ में अर्जेंटीना के गोल में ज्यादा घुस नहीं पाये और एक भी पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में नाकाम रहे।
मैच शुरू होते ही अनमोल इक्का की गलती पर अर्जेंटीना को पेनल्टी स्ट्रोक मिल गया जिसे निकोलस रौद्रिगेज ने गोल में बदलकर मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम पर भारी तादाद में जमा दर्शकों को निराशा हाथ लगी । पहले क्वार्टर के आखिरी मिनट में भारत को बराबरी का मौका मिला जब आमिर अली से गेंद लेकर सौरभ आनंद कुशवाहा आगे बढ़े।
अंकित पाल को गेंद सौंपी लेकिन अजित यादव इस मूव को अंजाम तक पहुंचाने में नाकाम रहे । दूसरे क्वार्टर में भी यही कहानी दोहराई गई। पहले ही मिनट में अर्शदीप ने हवाई पास दिया लेकिन आमिर ने उसे रोककर गेंद के स्थिर होने से पहले ही स्टिक घुमाकर मौका गंवा दिया । भारतीय टीम के पास फिर 22वें मिनट में बराबरी का गोल दागने का मौका था।
लेकिन सर्कल के भीतर पहले दिलराज सिंह और फिर अर्शदीप का कमजोर शॉट जर्मन गोलकीपर ने आसानी से बचा लिया। इसके तीन मिनट बाद अजित भी सटीक निशाना लगाने में नाकाम रहे। पहले हाफ में अर्जेंटीना ने एक गोल से बढ़त बना ली थी। भारत को मैच का पहला पेनल्टी कॉर्नर दूसरे हाफ के पहले ही मिनट में मिला।
पेनल्टी कॉर्नर पर भारत की कमजोरी उजागर हुई जब लगातार चार मौकों में से एक भी तब्दील नहीं हो सका। चौथे पेनल्टी कॉर्नर पर अनमोल का सीधा शॉट गोलपोस्ट से टकराकर बाहर निकल गया । अर्जेंटीना को इस बीच जवाबी हमलों में 40वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला लेकिन टूर्नामेंट में अब तक शानदार प्रदर्शन करने वाले गोलकीपर प्रिंसदीप ने एक बार फिर शानदार बचाव किया।
लेकिन भारतीय डिफेंस को एक बार फिर छितर बितर करके अर्जेंटीना ने दूसरा गोल करके खलबली मचा दी। तीसरा क्वार्टर खत्म होने से एक मिनट पहले सैंटियागो फर्नांडिस ने भारतीय डिफेंस को पूरी तरह चकमा देकर गोल के बायें ओर से सटीक शॉट लगाकर गेंद को भीतर घुसा दिया।
𝗔 𝗙𝗜𝗚𝗛𝗧𝗕𝗔𝗖𝗞 𝗙𝗢𝗥 𝗧𝗛𝗘 𝗔𝗚𝗘𝗦! 🤩— Hockey India (@TheHockeyIndia) December 10, 2025
We're the 𝐁𝐑𝐎𝐍𝐙𝐄 𝐌𝐄𝐃𝐀𝐋𝐋𝐈𝐒𝐓𝐒 at the FIH Hockey Men's Junior World Cup Tamil Nadu 2025. #HockeyIndia#IndiaKaGame#FIHMensJuniorWorldCup#RisingStars#JWC2025pic.twitter.com/D5q9PD5HEv
𝐁𝐫𝐨𝐧𝐳𝐞 𝐁𝐚𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐢𝐧 𝐂𝐡𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢! 🥉🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) December 10, 2025
The teams were warmly welcomed and congratulated by Hon'ble Minister of Hindu Religious and Charitable Endowments Department, Shri P. K. Sekar Babu, Dr Atulya Misra, I.A.S, Additional Chief Secretary to Government, Youth… pic.twitter.com/tNFyhceyin
𝐏𝐢𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭! 📸— Hockey India (@TheHockeyIndia) December 10, 2025
These moments will live with us for a long time to come.#HockeyIndia#IndiaKaGame#FIHMensJuniorWorldCup#RisingStars#JWC2025pic.twitter.com/yior9XFy53
December 10, 2025
𝐀𝐥𝐥 𝐬𝐞𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐚 𝐡𝐮𝐠𝐞 𝐬𝐡𝐨𝐰𝐝𝐨𝐰𝐧! ✨— Hockey India (@TheHockeyIndia) December 10, 2025
India gear up to face Argentina in the Bronze Medal clash at the FIH Hockey Men’s Junior World Cup Tamil Nadu 2025.
Let’s bring the fire and finish strong, boys! 🇮🇳🔥#HockeyIndia#IndiaKaGame#FIHMensJuniorWorldCup… pic.twitter.com/ZohWGrhKbA