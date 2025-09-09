Kerala Road Accident: मलप्पुरम में तेज रफ्तार बाइक से बेटे को बचाने के चक्कर में पिता की मौत, CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर
By रुस्तम राणा | Updated: September 9, 2025 17:24 IST2025-09-09T17:24:46+5:302025-09-09T17:24:46+5:30
मलप्पुरम: मलप्पुरम ज़िले का एक विचलित करने वाला सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति के अंतिम क्षण कैद हुए हैं, जो अपने छोटे बेटे के साथ सड़क पार करते समय एक तेज़ रफ़्तार बाइक की चपेट में आ गया। यह घटना सड़क किनारे फुटपाथ के पास हुई जहाँ व्यक्ति ने अपनी कार खड़ी की थी। दिनाकरन न्यूज़ के अनुसार, पिता की चोटों के कारण मृत्यु हो गई, जबकि बच्चा बाल-बाल बच गया।
वायरल क्लिप में दिखाया गया है कि व्यक्ति अपने बेटे का हाथ पकड़े हुए है क्योंकि वे एक व्यस्त सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे जहाँ न तो कोई ट्रैफ़िक सिग्नल था और न ही स्पष्ट पैदल यात्री चिह्न। जबकि अन्य वाहन गुज़र रहे थे, एक बाइक सवार सड़क पर तेज़ रफ़्तार से दौड़ता हुआ दिखाई देता है और दोनों से टकरा जाता है। पल भर की प्रतिक्रिया में, पिता टक्कर से कुछ ही क्षण पहले अपने बेटे को सुरक्षित स्थान पर धकेलते हुए दिखाई देता है।
वीडियो में टक्कर के उस नाटकीय पल को साफ़ तौर पर कैद किया गया है। टक्कर के बाद तीनों व्यक्ति, वह व्यक्ति, उसका बेटा और बाइक सवार, सड़क पर पड़े दिखाई दे रहे हैं। आस-पास के राहगीर मदद के लिए घटनास्थल पर दौड़े। दिनाकरन न्यूज़ ने पुष्टि की कि बाद में उस व्यक्ति की चोटों के कारण मौत हो गई, जबकि उसके बेटे और बाइक सवार को मामूली से मध्यम चोटें आईं।
கேரளா: மலப்புரம் அருகே தனது மகனுடன் சாலையைக் கடக்கும்போது வேகமாக வந்த பைக் மோதியதில் இளைஞர் உயிரிழப்பு#kerala#keralanews#accident#trendingshorts#DinakaranNewshttps://t.co/EuQJJNX76Kpic.twitter.com/G2ZciH5UrM— Dinakaran (@DinakaranNews) September 9, 2025
हालांकि इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक मृतक की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। अधिकारियों से आगे की जाँच और लापरवाही से गाड़ी चलाने के किसी भी संभावित आरोप का आकलन करने के लिए सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा करने की उम्मीद है।