धारा 370 को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र पर साधा निशाना, पूछा- क्या घाटी में आतंकवाद खत्म हो गया है?

Highlights अब्दुल्ला ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धरा 370 हटाए हुए इतने साल हो गए, क्या आतंकवाद खत्म हुआ?

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने शुक्रवार को राजद नेता एबी सिद्दीकी के बयान पर कहा कि यह सच है कि भारत में नफरत बढ़ी है लेकिन देश छोड़ना कोई समाधान नहीं है। हमें एकजुट रहना है और इसे (नफरत) खत्म करना है। अगर इस देश को बचाना है तो सभी धर्मों के लोगों को भाईचारा निभाना चाहिए।

It's true that hatred has increased in India but leaving the country is not a solution. We've to stay united & finish it (hatred). If this country has to survive, people of all religions should practice brotherhood: Ex-J&K CM Farooq Abdullah on RJD leader AB Siddiqui's statement pic.twitter.com/K2oy6W4Mv2 — ANI (@ANI) December 23, 2022

A controversy erupted over wearing saffron-coloured clothes in Shah Rukh Khan's new film (Pathaan). Does it mean that saffron belongs to Hindus and green belongs to Muslims? What is this? Cow belongs to Hindus and ox belongs to Muslims?: Ex-J&K CM Farooq Abdullah pic.twitter.com/BCiK8fOzDJ — ANI (@ANI) December 23, 2022

बता दें कि सिद्दीकी ने हाल ही में ये कहा था कि उन्होंने अपने बच्चों को सलाह दी थी कि माहौल ठीक नहीं है। अगर विदेश में नौकरी मिलती है, तो ले लो। नागरिकता मिलती है तो वहीं बस जाओ। वहीं, अब्दुल्लाह ने आगे कहा कि शाहरुख खान की नई फिल्म में भगवा रंग के कपड़े पहनने पर विवाद छिड़ गया। क्या इसका मतलब यह है कि भगवा हिंदुओं का है और हरा मुसलमानों का? यह क्या है? गाय हिंदुओं की है और बैल मुसलमानों का?

Govt had said that with the removal of Article 370, terrorism will end. How many years has it been since its removal? Has terrorism ended (in the valley)?: Former Jammu & Kashmir CM Farooq Abdullah pic.twitter.com/15N3SW1246 — ANI (@ANI) December 23, 2022

यही नहीं, इस दौरान जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने अपनी बात को जारी रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा था कि धारा 370 हटने से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। इसे हटाए हुए कितने साल हो गए हैं? क्या आतंकवाद खत्म हो गया है (घाटी में)?

