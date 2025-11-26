Farmers Rally Today: चंडीगढ़ में आज किसानों की रैली, यातायात प्रतिबंध लागू; 10,000 से ज्यादा किसानों के पहुंचने की उम्मीद

Farmers Rally Today: चंडीगढ़ में आज 10000 से ज्यादा किसानों की रैली का आयोजन किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के देश भर में होने वाले विरोध प्रदर्शन के लिए 26 नवंबर को किसानों के शहर में आने की उम्मीद है। यह 2020 के “दिल्ली चलो” आंदोलन की पांचवीं सालगिरह पर हो रहा है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने खास रास्तों पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक पाबंदियों और डायवर्जन की घोषणा की है।

यह सलाह कड़ी सुरक्षा और तैयारियों के बीच आई है, क्योंकि पंजाब के किसान एक दिन की सभा के लिए सेक्टर 43 दशहरा ग्राउंड में इकट्ठा होने वाले हैं।

SKM ने पूरे भारत में रैलियों, मार्च और पब्लिक आउटरीच कैंपेन की घोषणा की है। पंजाब में, किसान चंडीगढ़ की ओर बढ़ेंगे, जिससे यह दिन के प्रदर्शनों का केंद्र बन जाएगा।

चंडीगढ़ पुलिस ने किसानों को एक दिन के लिए सेक्टर 43 ग्राउंड में इकट्ठा होने की इजाज़त दी है। सुरक्षा एजेंसियों को मोहाली की तरफ से भारी ट्रैक्टर-ट्रॉली मूवमेंट और विरोध स्थल के आसपास काफी लोगों के आने की उम्मीद है।

रैली के दौरान भीड़ को पूरी तरह से मैनेज करने, सुरक्षा और तेज़ी से कार्रवाई करने के लिए सेक्टर 43 और उसके आसपास 1,000 से ज़्यादा पुलिस वाले तैनात किए जाएंगे। इमरजेंसी या मदद की ज़रूरत पड़ने पर तुरंत मदद के लिए अटावा चौक और ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स के पास एक रिज़र्व फोर्स रखी गई है। इसके अलावा, अटावा चौक और 42/43 छोटे चौक जैसी खास जगहों पर कई चेक पोस्ट बनाए गए हैं।

दिन भर इन हिस्सों पर ट्रैफिक की आवाजाही रोकी जाएगी या उसका रास्ता बदला जाएगा।

--कजहेड़ी चौक (सेक्टर 42/43-52/53) से सेक्टर 42/43 छोटे चौक तक, जो अटावा चौक (सेक्टर 35/36/42/43) तक फैला हुआ है।

--सेक्टर 43/44 लाइट पॉइंट से ज्यूडिशियल एकेडमी लाइट पॉइंट तक, सेक्टर 42/43 छोटे चौक तक।

पुलिस ने आने-जाने वालों को सलाह दी है कि वे इन हिस्सों से बचें और पहले से दूसरे रास्ते प्लान कर लें।

