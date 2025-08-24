VIDEO: बिहार में बाइक रैली के दौरान राहुल गांधी से गले मिला फैन, सुरक्षाकर्मी ने जड़ा थप्पड़

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद के तेजस्वी यादव रविवार को बिहार के पूर्णिया जिले के अररिया की सड़कों पर चल रही 'मतदाता अधिकार यात्रा' के तहत मोटरसाइकिल चलाते देखे गए। 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई 1,300 किलोमीटर की यह यात्रा 16 दिनों में 20 जिलों से होकर गुज़रेगी और 1 सितंबर को पटना में एक बड़ी रैली के साथ समाप्त होगी। रैली के दौरान, एक अति-उत्साही समर्थक राहुल गांधी के पास दौड़ा और उन्हें गले लगा लिया। जवाब में, सुरक्षाकर्मियों ने उस प्रशंसक को थप्पड़ मार दिया। यह घटना वीडियो में कैद हो गई और तेज़ी से वायरल हो गई। इस पर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ आईं।

बिहार चुनाव

इस बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और यादव मोटरसाइकिल पर सवार होकर यात्रा के अररिया में प्रवेश करते हुए देखे गए, और दोनों नेताओं को देखने के लिए सड़कों पर लोगों की कतारें लगी रहीं।

यात्रा के तहत शनिवार शाम कटिहार जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए गांधी ने विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में भाजपा के पक्ष में "वोट चुराने के प्रयासों" की निंदा की, जिसने केंद्र में सत्ता में आने के बाद से गरीबों के लिए "अवसरों के द्वार बंद" कर दिए हैं।

गांधी ने आरोप लगाया था, “भाजपा और आरएसएस का मानना ​​है कि दलितों का उद्धार नहीं होना चाहिए, अति पिछड़े वर्गों को सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर नहीं आने देना चाहिए और महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए; और इसलिए वे संविधान को नष्ट करने पर तुले हुए हैं।”

बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं, हालाँकि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने अभी तक कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है।





