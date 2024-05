Fact Check: राहुल गांधी रैलियों में ले जाते हैं चीन का संविधान? जानें लाल कवर वाले संविधान बुक का सच

Created By: NewsChecker

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 में प्रचार और रैलियों के दौरान राहुल गांधी के हाथ में संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं। राहुल गांधी को जितनी भी रैलियों में देखा गया, उन सभी में उनके हाथ में लाल कवर की संविधान की किताब थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के छठे चरण से पहले राहुल गांधी की इस किताब को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा दावा किया जा रहा है। दावा है कि राहुल गांधी भारत नहीं बल्कि चीन का संविधान लेकर घूम रहे हैं। क्या सच में यह दावा सही है?

सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जिस किताब को भारत का संविधान बता रहे हैं वह असल में चीन का संविधान है। ऐसा दावा करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट में एक तस्वीर भी साझा की जा रही है। जिसमें भारत के संविधान की किताब और एक लाल किताब है जो चीनी संविधान है।

एक फेसबुक यूजर्स द्वारा इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा, "क्या राहुल गांधी चीन का संविधान लेकर चलते हैं? भारत के संविधान का कवर नीला है, चीन के संविधान का कवर लाल है। राहुल गांधी के हाथ में लाल कवर वाला संविधान है।"

Is @RahulGandhi carrying Chinese constitution book & showing people that if he becomes the PM, he will replace Indian with Chinese ? #Justasking@LavanyaBallal@prakashraaj@AmitShahOffice@PMOIndiapic.twitter.com/gPwEWwnvT4