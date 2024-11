Fact Check: दिल्ली में ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन?, पुराने वीडियो को महाराष्ट्र से जोड़कर किया जा रहा साझा, जानें वायरल सच्चाई

Highlights फैक्ट चेक डेस्क की जांच में वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा फर्जी निकला। यूजर ने लिखा, “ईवीएम हटाने की चिंगारी ने अब आंदोलन का रूप ले लिया है। अब तक 35 हजार से ज्यादा 'व्यूज' आ चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है।

Created By: logicallyfacts/पीटीआई फैक्ट चेक

Translated By : लोकमत हिन्दी

Maharashtra Assembly Elections: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के हाल ही में आए नतीजों के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग हाथों में बैनर लिए "ईवीएम हटाओ, देश बचाओ" के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लोग यह दावा करते हुए कि यह वीडियो महाराष्ट्र में ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन का है, इसे साझा कर रहे हैं। पीटीआई फैक्ट चेक डेस्क की जांच में वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा फर्जी निकला। जांच में पता चला कि यह वीडियो जनवरी-फरवरी 2024 में दिल्ली के जंतर-मंतर पर ईवीएम हटाने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन का है।

Indian citizen Protest against EVM in New Delhi!



But Media will not show you!



Repost Tweetpic.twitter.com/nCw6G5ALvV